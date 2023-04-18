【試駕】小孩才做選擇，BFGoodrich Trail-Terrain T/A能在越野與都會自由穿梭

我是廣告 請繼續往下閱讀
現今休旅車無疑是許多消費者購車首選，更高離地高度若再加上四輪驅動輔助，則能探索以往所無法深入的場域，加上現今露營風氣盛行，愈來愈多人會從事戶外活動，甚至還會刻意尋找人煙稀少秘境，只不過通常這類環境已遠離鋪裝道路，在這情況下縱使是一般四輪驅動休旅車也不易應付，尤其在配置原廠或都會取向輪胎情況下，此時倘若有配置越野輪胎就會顯得輕鬆，但問題來了，多數消費者只會擁有一輛車，配置越野胎不適用於平日通勤，準備兩組輪胎又顯得太過麻煩，現在不用麻煩了，BFGoodrich推出的Trail-Terrain T/A讓你鬆鬆成為兩棲達人。
BFGoodrich目前旗下有針對越野的All-Terrain T/A KO2和Mud Terrain T/A KM3及Advantage T/A乘用車胎，而Trail-Terrain T/A就是結合兩種特性的全新產品。
從胎紋來看可看出Trail-Terrain T/A主要著重於越野地形設定，為了體驗Trail-Terrain T/A的能耐，也特地前往郊區有碎石溪水路面進行測試。針對越野路面Trail-Terrain T/A採用足印式花紋設計來提升越野抓地能力，在此胎紋輔助下無論是行經碎石或是有一定深度的溪水石頭路面，都能替車輛安穩朝指定路線前進，即便加深油門提升速度也僅稍微打滑一下就立即穩住。然而除了無懼碎石與溪水，在攻克越野路面時最擔心就是胎肩遭尖銳異物刺穿，對此Trail-Terrain T/A採與KO2越野胎類似的鋸齒狀胎肩設計，不僅能有效強化泥地脫困力，同時也強化對抗尖銳異物能力。
雖然越野胎與有出色的地形對應能力，但胎噪聲往往讓人無法忍受，這部分Trail-Terrain T/A採用較軟的橡膠配方，使其行駛於都市與高速路段滾動噪音和乘坐舒適性都有著媲美乘用胎水準，只不過若認真感受會發現回饋有些些硬朗，但若無刻意說明是不會察覺到差異之處。既然定位越野與都會兩用胎，消費者也會在意耐用表現，Trail-Terrain T/A磨耗指數高達660，用於都會通勤也有持久的表現。
Trail-Terrain T/A輪胎尺寸涵蓋16～20吋共有21種規格，能滿足現今如Honda CR-V、Nissan X-trail、Land Rover Discovery、Toyota RAV4、Volvo XC60等車款，而對於消費者來說裝配BFGoodrich Trail-Terrain T/A後則能自在探索輕鬆在林道與都會穿梭，而且也無須和噪音、耐用度與舒適性也妥協。