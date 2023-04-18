零四加速 8.1 秒不夠看 ? Ford 推出 Mustang Super Cobra Jet 1800 EV 目標再打

【試駕】小孩才做選擇，BFGoodrich Trail-Terrain T/A能在越野與都會自由穿梭

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

由於多數消費者通常只會擁有一輛車，然而隨著露營與戶外旅遊等風氣盛行，你是否有過原廠輪胎無法應付戶外地形，但換越野輪胎又不適用於通勤等困擾？因總不能每次出遊都換輪胎，現在不用苦惱了，BFGoodrich推出的Trail-Terrain T/A輪胎讓你可以輕鬆在叢林與都市穿梭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
現今休旅車無疑是許多消費者購車首選，更高離地高度若再加上四輪驅動輔助，則能探索以往所無法深入的場域，加上現今露營風氣盛行，愈來愈多人會從事戶外活動，甚至還會刻意尋找人煙稀少秘境，只不過通常這類環境已遠離鋪裝道路，在這情況下縱使是一般四輪驅動休旅車也不易應付，尤其在配置原廠或都會取向輪胎情況下，此時倘若有配置越野輪胎就會顯得輕鬆，但問題來了，多數消費者只會擁有一輛車，配置越野胎不適用於平日通勤，準備兩組輪胎又顯得太過麻煩，現在不用麻煩了，BFGoodrich推出的Trail-Terrain T/A讓你鬆鬆成為兩棲達人。

BFGoodrich推出越野與都會兩棲Trail-Terrain T/A輪胎。
BFGoodrich推出越野與都會兩棲Trail-Terrain T/A輪胎。
BFGoodrich目前旗下有針對越野的All-Terrain T/A KO2和Mud Terrain T/A KM3及Advantage T/A乘用車胎，而Trail-Terrain T/A就是結合兩種特性的全新產品。

從胎紋來看可看出Trail-Terrain T/A主要著重於越野地形設定，為了體驗Trail-Terrain T/A的能耐，也特地前往郊區有碎石溪水路面進行測試。針對越野路面Trail-Terrain T/A採用足印式花紋設計來提升越野抓地能力，在此胎紋輔助下無論是行經碎石或是有一定深度的溪水石頭路面，都能替車輛安穩朝指定路線前進，即便加深油門提升速度也僅稍微打滑一下就立即穩住。然而除了無懼碎石與溪水，在攻克越野路面時最擔心就是胎肩遭尖銳異物刺穿，對此Trail-Terrain T/A採與KO2越野胎類似的鋸齒狀胎肩設計，不僅能有效強化泥地脫困力，同時也強化對抗尖銳異物能力。

Trail-Terrain T/A採用足印式花紋設計來提升越野抓地能力。
Trail-Terrain T/A採用足印式花紋設計來提升越野抓地能力。
在布滿青苔的石頭和有一定深度的溪水行駛，Trail-Terrain T/A依舊能讓車輛穩如泰山朝路線前進。
在布滿青苔的石頭和有一定深度的溪水行駛，Trail-Terrain T/A依舊能讓車輛穩如泰山朝路線前進。
就算加快速度也只稍微打滑一下就立刻抓住。
就算加快速度也只稍微打滑一下就立刻抓住。
鋸齒狀胎肩設計能抵抗尖銳異物。
鋸齒狀胎肩設計能抵抗尖銳異物。
雖然越野胎與有出色的地形對應能力，但胎噪聲往往讓人無法忍受，這部分Trail-Terrain T/A採用較軟的橡膠配方，使其行駛於都市與高速路段滾動噪音和乘坐舒適性都有著媲美乘用胎水準，只不過若認真感受會發現回饋有些些硬朗，但若無刻意說明是不會察覺到差異之處。既然定位越野與都會兩用胎，消費者也會在意耐用表現，Trail-Terrain T/A磨耗指數高達660，用於都會通勤也有持久的表現。

Trail-Terrain T/A於市區行駛胎躁表現媲美乘用胎安靜。
Trail-Terrain T/A於市區行駛胎躁表現媲美乘用胎安靜。
Trail-Terrain T/A磨耗指數為660，用於通勤也於需擔心磨耗太快。
Trail-Terrain T/A磨耗指數為660，用於通勤也於需擔心磨耗太快。
Trail-Terrain T/A字體採美式白框，不僅突顯粗曠風格也提升視覺感受。
Trail-Terrain T/A字體採美式白框，不僅突顯粗曠風格也提升視覺感受。
Trail-Terrain T/A輪胎尺寸涵蓋16～20吋共有21種規格，能滿足現今如Honda CR-V、Nissan X-trail、Land Rover Discovery、Toyota RAV4、Volvo XC60等車款，而對於消費者來說裝配BFGoodrich Trail-Terrain T/A後則能自在探索輕鬆在林道與都會穿梭，而且也無須和噪音、耐用度與舒適性也妥協。

品牌純電旗艦房車 Volkswagen ID.7 正式亮相

【車勢星聞】《騎吧！哈林小隊》庾澄慶揪5隊員單車環島，挑戰藝能界人體極限

Ford Mustang 締造過去 10 年世界最暢銷跑車紀錄

把勒芒賽車停在桌上！　Lego® 與 Peugeot Sport 合作推出 Peugeot 9X8 樂高模型！

我是廣告 請繼續往下閱讀