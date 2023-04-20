「新好弟弟」浴缸猝逝！死前花2.4萬買不明藥物 屍檢結果出爐
「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）的親弟弟亞倫卡特（Aaron Carter）被暱稱「新好弟弟」，去年11月在自家浴缸中過世，家人始終懷疑他的死因不單純，近來屍檢報告出爐，亞倫卡特的死因為服藥後意外溺斃，亞倫的未婚妻還提到他生前花了800元美金買了不明藥物。
記者吳雨婕/綜合報導
據《TMZ》報導，洛杉磯法醫的屍檢報告中提到，亞倫卡特體內被檢測出鎮靜劑與二氟乙烷，後者通常作為空氣噴霧清潔劑中使用的推進劑氣體，吸入時會產生愉悅感，至於亞倫的死因則是意外溺斃。此外，還有一份警方的報告中指出，警方曾於亞倫死亡前一天到他家進行檢查，起因是當時警方在直播中聽到並看到他使用吸入劑，警察上門時，亞倫還活著，還要求警察們離開。
亞倫的未婚妻梅蘭妮（Melanie Martin）得知屍檢後，提到胡亂使用藥物很有可能就是亞倫的死因，「前幾年，他有嚴重的藥物濫用問題。」她還透露，亞倫手機上有一條訊息，講到他欠了800元美金（約台幣2.4萬元）購買不明物質，目前此訊息已交由警方調查。此外，事實上，警方在調查時，也確實在亞倫的臥室、浴室發現了壓縮空氣罐與處方用藥。
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