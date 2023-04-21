拒絕色情！老司機圖床Imgur宣布掃蕩 受傷照也要標18禁
被稱為「老司機最愛」、全球最多人使用的圖床「imgur」，昨（20）發布新服務條款公告，將於5月15日開始「禁止色情裸露、性」相關內容，但排除藝術性裸露、母乳餵養及非刻意挑逗裸露，甚至擠粉刺、受傷照、撩人姿勢照等挑釁煽動性內容，都要標「Mature」成人內容，建議18歲以上觀看，未來將採AI、人工雙軌審查，減少色情內容對imgur帶來的負面影響。
記者徐銘穗/綜合報導
imgur在每年5月15日都會固定清掃非活躍用戶、使用率較低的圖片等，但在今年卻宣布重磅消息，那就是將在2023年 5月15日過後，全面禁止色情、裸露的內容，同時強調如果之前上傳的圖片並未遵守條款，也將會一一刪除，建議所有用戶立刻備份這些圖片。但他們也補充，僅有藝術性的裸露是被允許的，但也有可能被AI自動偵測為色情內容，未來若有誤判還是可以與客服團隊進行溝通。
同時，Imgur也要求「挑釁性、煽動性、令人不安或暗示性內容應標記為成人內容」，可能被標記為成人的內容可能包括，外科手術或醫療條件、爆痘、機動車碰撞、死亡或受傷的動物、比基尼照片、公眾和非公眾人物的物化、嘔吐、血腥或令人沮喪的故事、不露骨的書面內容性經歷等的描述。
Imgur不可以色色宣言在PTT、社群引發討論，網友紛紛留言「又要轉移陣地了嗎？」、「這世界是不是離自由越來越遠」、「拍得美一點或難懂一點就可以聲稱是藝術」、「看來新的圖床要興起了」、「自毀前程」、「這樣表特板會不會直接倒」。