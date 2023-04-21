許書豪兒1歲了！「對他無話可聊」 2個月後才噴父愛自嘲冷血
許書豪推出新專輯《最美的地方》，他感性表示這幾年歷經親友離開與新生命的誕生，也是他人生中充滿衝擊的三年，專輯概念圍繞這個想法創作而成。談到1歲的兒子，許書豪笑說兒子剛出生時，與對方「無話可聊」，甚至直言自己冷血，認為小朋友哭就覺得只是做惡夢。
記者吳雨婕/台北報導
許書豪透露，經歷熟悉的好友父母離世，自己也有了小孩，專輯《最美的地方》概念便由此而生，「我開始覺得不要想明年去哪裡，要把握當下，想去哪就去哪，把握這些時間。有時候最美的地方，就是有那個人在身邊。」許書豪與太太愛情長跑10年，結婚3年，育有一子，太太一路以來在身邊陪伴，他不忘稱讚老婆「最美的地方」是耳朵到脖子。
許書豪的兒子已經在前天滿1歲，新專輯的歌曲〈一毫米〉即是他寫給兒子的，他笑說這首歌從兒子出生前就在做，但直到小孩出生才寫出來，「中間一直卡關，他還在肚子裡的時候，我寫不出歌，因為我覺得我不認識他。」甚至兒子出生一個月，他還覺得「無話可聊」，到了兩個月後才開始有父愛。
許書豪與太太帶小孩則是培養出默契，平常洗澡是他負責，半夜兒子吵鬧就會是老婆起床安撫，他自嘲：「不是不起來，而是我沒聽到（兒子吵鬧），我可能比較冷血吧！看到小朋友哭覺得他只是做惡夢。」當然如果太太有抱怨，許書豪也會趕緊去做家事，直言：「畢竟我看了她10幾年的臉色。」