情趣娃娃出租旅館！20多歲青年上妝、加溫娃娃「月營業額破百萬」
甫入圍2023年美國「True／False影展」的紀錄觀點《布洛卡區》，由屢獲國內外影展佳績的紀錄片導演蘇明彥所執導，描述數名二十多歲的青年、共同經營月營業額超過百萬元的「矽膠娃娃出租旅館」，藉由業者、顧客、修復師與矽膠娃娃之間的祕密，與觀眾探究「無法言說的記憶，是否真實存在？」
記者黃雅琪/綜合報導
「布洛卡區」為人類大腦中主管語言表達的區域，若受損會導致失語症，導演蘇明彥好奇自我生活中「記憶與存在」的關係，希望透過台灣社會現狀呈現抽象議題。蘇明彥坦言：「他們早熟地踏入社會成為創業家經營公司，與家人、女朋友、剛出生孩子的關係，都難以避免地成為生命中的難題或難以啟齒的祕密。」
《布洛卡區》耗時3年才完成，導演蘇明彥花費近8個月記錄旅館日常，他記錄著青年們在接到顧客預約後，依照需求將矽膠娃娃完成組裝、情趣服裝穿搭，甚至正式上妝，最後使用烘被機將娃娃加溫至真人體溫後送到顧客面前，以簡短又迅速的方式說明使用規則後離去，等到顧客離開後再回到房間幫娃娃清洗與消毒。紀錄觀點《布洛卡區》4月27日晚間10點，將於公共電視頻道播出、公視+同步上架。