上青春的台南人佇「嘉」 創意攝影結合媒體長輩成神攝手

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創意攝影暨媒體教學班課程主打「創意攝影結合媒體」，期望撕下一般民眾對長輩只會拍花花草草、傳早安您好問候圖的標籤，由長輩親自設計並演出，製作出富有個人風格的創意影像，在社群平台或通訊軟體上分享。20名參加的長者年齡介於60-75歲，經過6堂課的訓練，在指導老師吳炬定的教導下，長輩們學會手機基礎攝影概論、攝影基本設定、構圖操作，也從室內走到戶外進行實際拍攝，而後將實拍作品用手機app進行動態模糊合成操作等。
很多人不知道，其實用手機app進行後製並不簡單，最後一堂課吳矩定教長輩們將之前實拍的風景人像攝影進行基礎調色。透過1個半小時的操作，原本連按鍵功能都不了解的長輩們已能隨心所欲，後製出理想的照片風格。學員劉秋蘭表示，上完課後，才知道原來攝影這麼好玩，能夠將一張照片拍得非常美好。另一位學員許秀金則分享心得，到了這年紀還能學到這些知識真的很棒，出遊時就能把學到的技巧馬上運用，非常實用。
創意攝影暨媒體教學班正式結業，吳炬定更特別帶來一台大畫幅攝影機，和長輩們合影留念。台南市中西區五條港里長沈廉哲表示，經過這幾個月的學習下來，能看到長輩們將學到的技術，活用在日常生活當中，相信能讓長輩與其家人增進交流，期盼中嘉寬頻-三冠王及雙子星有線電視能持續讓長輩們成為上青春的台南人。