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▲孫芸芸（右）1999年嫁給廖鎮漢（左），愛情長跑多年。（圖／資料照）

▲▼廖鎮漢（上）年輕時的照片被認為撞臉韓國男神玄彬（下）。（圖／廖思惟IG@trinityliao、記者陳雅蘭攝）

47歲的台灣第一名媛孫芸芸近日因女兒廖思惟未婚生子風波，再度成為娛樂圈焦點。其實孫芸芸本人的感情故事也很精采，她比女兒還要早熟，13歲就情竇初開愛上大她7歲的現任微風集團董座廖鎮漢。孫芸芸曾分享她對廖鎮漢是一見鍾情，甚至倒追對方；而廖思惟曝光過廖鎮漢年輕時的照片，被眾人大讚神似韓國男神玄彬，也難怪孫芸芸會一眼就愛上。孫芸芸在1999年，年僅21歲時就嫁給廖鎮漢。她曾公開談過兩人的戀愛故事，表示自己13歲那年參加一場聖誕派對後，就對廖鎮漢一見鍾情；派對結束後孫芸芸赴美讀書，廖鎮漢則留學澳洲，兩人天天通話成了青梅竹馬，一直到15歲那年，孫芸芸主動跟廖鎮漢告白，他們才正式在一起。據悉，廖鎮漢當時是有點猶豫的，畢竟孫芸芸才15歲，還是未成年，年齡的差距讓他躊躇不前，但架不住活潑清純的孫芸芸直球追愛，於是他們展開遠距離戀愛。這兩人，一個是台灣大哥大創辦人孫道存之女，一個是國揚實業董事長廖偉志之子，門當戶對的家庭背景讓雙方家長沒反對理由，因此孫芸芸大學畢業後就火速嫁給廖鎮漢，更在結婚同年生下大女兒廖思惟。而廖思惟2020年曾在社群分享廖鎮漢年輕時的照片，只見他打扮潮流，微捲的髮型看起來頗有韓國歐巴的味道，與現在成熟穩重的商場菁英模樣完全不同；吳建豪的前妻、新加坡棕櫚油百億千金石貞善（Arissa）當時還留言，直呼廖鎮漢撞臉男神玄彬，網友也附和說他是「被百貨耽誤的少男偶像」，更有人不少人笑稱終於知道孫芸芸當初為什麼會倒追廖鎮漢了。