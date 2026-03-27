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▲自稱生父的男子Jerry昨日公開與廖思惟的合照，但只遮住自己的臉。（圖／翻攝自小紅書）

▲Jerry曾在陸劇《遠大前程》中跑過龍套，他當時還分享過相關照片。（圖／翻攝自豆瓣）

▲Jerry過去也分享過與廖思惟的約會照，如今這些舊照都被挖出。（圖／翻攝自小紅書）

台灣第一名媛孫芸芸26歲的女兒廖思惟（Trinity）未婚先孕，在澳洲留學期間與一名男子生下女兒，隨後分手。昨（27）日該男身分遭中國網友肉搜起底，被指就是孫芸芸曾公開過的男友Jerry，他的正面照及職業也遭曝光。據悉，Jerry是華裔人士，姓李，曾在陸劇《遠大前程》中跑龍套，擔任不起眼配角，如今在澳洲黃金海岸從事業務性質工作，家境據說只是「小富」，和廖家完全比不了。昨日一名自稱Jerry Li的男子突然在小紅書發文，透露自己就是廖思惟小孩的爸爸，不僅貼出多張與廖思惟的合照，還曬出陪伴產檢、孕期與生產相關照片，強調自己並不是外界傳言中的「不負責任的人」。但他曝光的照片只遮住自己與小孩的正臉，挨轟公開廖思惟隱私，關於他個人更詳細身分資訊也因此被廣大網友肉搜。根據中國網友「開盒」結果，Jerry是一名華裔男子，曾抱有演員夢，在陸劇《遠大前程》中跑過龍套，他當時也在社群分享過自己拍戲的照片，被指五官神似港星江華。Jerry目前則在澳洲黃金海岸擔任業務，專賣「會員房」，並非外界一開始所猜測的富二代，家境據說只是小富而已，和微風小公主的廖家完全比不了。而所謂的會員房，指的是飯店、渡假村的會員資格，購買後可享有VIP套房、各種入住優惠或是延遲退房等權益。Jerry過去也曾在小紅書分享和廖思惟約會的照片，根據Jerry的說詞，兩人的女兒是在2024年出生的，目前已經2歲，他稱自己並未在廖思惟懷孕期間就與她分手，強調兩人是一直到孩子生下後，因為某些複雜原因，在理性考量下才決定分開的。