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前民眾黨主席柯文哲因京華城等案於昨（26）日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，引起社會高度關注，他昨也在記者會上怒轟總統賴清德，難掩激動情緒。對此，媒體人謝寒冰認為，一審重判雖讓柯文哲喪失參選總統的資格，但司法史上也不是沒發生過二審逆轉，而柯文哲對於17年應該也早就心裡有數，接下來預料應該還是一樣繼續打官司、有機會的話跑輔選。謝寒冰昨上《新聞大白話》表示，一般本來估計柯文哲大概10年以上，結果17年是比一般認為的稍重一點，多了2年。但畢竟這只是一審，對柯文哲比較不利的是，在二審結果出來之前，他已經喪失參選總統的資格跟當選政黨主席的資格，所以這是對柯文哲比較不利的地方。謝寒冰提到，柯文哲出庭時看起來很坦然，應該自己心裡頭也有數，那就繼續耐心地繼續打官司，就看二審會不會逆轉？這在司法史上也不是沒有。有的評論認為柯文哲被判17年會對台灣正常造成很強烈的衝擊，他倒是認為不會，大概跟大家預料的差不多。謝寒冰預測，柯文哲未來行程大概還是不變，就是一面打官司，一面就看能不能幫民眾黨或是幫人家站台輔選。