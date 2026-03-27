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前國民黨立委蔡正元因三中案遭判刑3年6個月確定，預計今（27）日發監執行，才剛遭一審判刑17年的前民眾黨主席柯文哲昨發出2人合照，祝福蔡正元「朋友，保重！」。柯文哲因京華城等案於昨日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，對此，他昨天在記者會上情緒相當激動，談及自身清白和中配徐春鶯案件時，把手揮起高呼：「我不會屈服」、「民進黨才是共匪」等，難掩憤怒。柯文哲也質疑，賴清德當總統是要團結國家，讓社會和諧，不應讓國家四分五裂，每天製造對立是在做什麼？蔡正元則因捲三中案而被判有罪，當時合議庭表示，蔡正元當年以立委身分仲介中影公司股權交易案，利用自己身為阿波羅公司實際負責人職務之便，利益輸送給自己及掏空公司資產，嚴重侵害阿波羅公司之利益，也讓三方協議當事人無法獲得應有權益，因此維持3年6月徒刑。高院也指出，蔡正元涉嫌業務侵占、背信部分已不得上訴。