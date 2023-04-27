BeiGene 發佈 2022 年度 ESG 報告和全新發展目標　聚焦可持續增長和多元共融企業文化

我是廣告 請繼續往下閱讀
BeiGene聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強（John V. Oyler）表示：「作為一家全球性企業，我們深知要為我們生活和工作的社區的環境健康展現力所能及的貢獻，改善全球醫療健康領域存在的不平等現狀，並進一步將多元、公平、包容和歸屬感融入到我們的企業文化之中。‘改變治癒未來’ 的戰略框架能夠確保公司在快速發展的過程中，我們的商業決策也可以符合所有利益相關方的權益，同時履行我們力求讓全世界更多患者都能夠獲得高品質、可近性且可負擔的治療方案的使命。」
BeiGene 企業社會責任資深總監 Christine Riley Miller 表示：「“‘改變治癒未來’ 的 ESG戰略使得我們能更好地推進公司建設，致力於可持續發展、賦能員工，成為良好的企業公民。隨著公司的不斷發展，我們將專注達成新設立的發展規劃，並制定更為宏偉的行動目標。」
可持續增長的全新發展規劃BeiGene 深知人類健康與地球的健康息息相關。作為一家以改善生命健康和推進健康公平為己任的企業，我們致力於在運營中最大程度減小對環境的影響。
在報告中，BeiGene 宣佈：2024 年之前，將為直接排放（範圍 1）和採購其他能源所產生的排放（範圍 2）設定可量化的目標。同時在 2025 年之前，我們還將設定（範圍 3） 的可量化目標，以解決整個價值供應鏈中協力廠商所產生的排放問題。
為達成我們制定的氣候發展目標，公司正在制定戰略路徑，包括能源效率專案和採購可再生能源等。
實現管理層的性別平等BeiGene 在創立之初就認識到，要發展為一家成功的創新型企業，最重要的就是吸引全球各地優秀人才的加入。目前，公司在全球五大洲已有超過 9,000 名員工，近期更在巴西設立了辦事處。
為了賦能全球員工，BeiGene 努力打造能夠反映和支援我們所服務患者的多元化社區、讓每一位員工在公司中發揮其獨特性的企業環境和文化。
今日，公司還宣佈了另一項發展目標：在 2030 年之前，實現副總裁及以上級別的性別平等。我們已經向該目標的實現邁進了一大步。此前，公司已在副總裁及以下級別的員工中實現了性別平等，而新目標的設立正是在此基礎上提出的。
隨著公司的持續發展，BeiGene 將一如既往地致力於打造多元、優秀和敬業的全球員工團隊。
2022 ESG 的主要成果：
除上述目標和其餘新目標外，BeiGene 在 ESG 報告中重點強調了自 2022 年以來所取得的主要成果，其中包括：
• 加入聯合國全球盟約組織（UN），使公司發展與聯合國可持續發展目標保持一致；
• 成為國際抗癌聯盟的腫瘤藥物可及性聯盟（Access to Oncology Medicines Coalition）創始成員，該聯盟致力於改善創新藥物在低收入國家的可及性，並支持當地培養和 提升診療能力，為患者提供妥當的治療；
• 開展風險情景分析，更好地理解環境變化對 BeiGene 力求為全球患者提供藥物能力的影響，同時確立相關舉措以降低供應鏈中斷所帶來的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57624
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw