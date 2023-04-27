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黃斯煒說明，腦膜炎是指細菌或是病毒跑到腦部及脊髓周圍形成發炎感染，如果不即時治療，可能留下神經性腦部後遺症。常見症狀如頭痛、噁心、神智昏迷等，是兒童感染症中，數一數二嚴重的感染症，同時也是相對容易發生卻不易診斷的疾病，需透過腰椎穿刺來取得腦脊髓液檢查才可準確診斷。
未及時治療，腦膜炎恐致後遺症
由於未及時治療的腦膜炎，會導致後續嚴重後遺症，但是腦膜炎初期症狀容易與一般感冒混淆，因此黃斯煒建議爸爸媽媽們需要懂得如何判別腦膜炎，如果觀察到家中孩童有類似情形，需要立即就醫檢查，讓孩子即時接受治療。3 個辨別腦膜炎的技巧包括：
- 持續劇烈頭痛：無法靠藥物緩解頭痛，且燒退後仍持續劇烈疼痛。
- 意識不清：孩子無法正常對話，表現有些遲鈍且無精打采、頻頻昏睡。
- 反覆作嘔：無腹痛、腹瀉等腸胃性問題卻嘔吐不止。
現在口罩全面解禁，口沫傳染相當盛行，稍微沒注意衛生，腦膜炎就可能悄悄病從口入。黃斯煒指出，腦膜炎是傳染性疾病，經由空氣或病人的鼻喉分泌物，或是糞口途徑傳播，就算感染過且治療痊癒，也得小心預防再次感染。他也建議，平時一定要勤洗手、進入公共場所時戴口罩、維持良好的衛生習慣、不熬夜、定期施打疫苗（如肺炎鏈球菌疫苗、B 型流行性腦脊髓膜炎疫苗等），都可以視情況與醫師討論是否施打。
諮詢專家：萬芳醫院小兒急診科醫師黃斯煒
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 又燒又吐以為是腸胃炎？5 歲童送急診才知是「腦膜炎」作祟！教家長 3 方法辨別腦膜炎與感冒