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又燒又吐以為是腸胃炎？5 歲童送急診才知是「腦膜炎」作祟！教家長 3 方法辨別腦膜炎與感冒

又燒又吐以為是腸胃炎？5 歲童送急診才知是「腦膜炎」作祟！教家長 3 方法辨別腦膜炎與感冒
又燒又吐以為是腸胃炎？5 歲童送急診才知是「腦膜炎」作祟！教家長 3 方法辨別腦膜炎與感冒

Heho健康

近期兒科門診內流感、腺病毒、腸病毒等病毒流傳著，來看診的孩子普遍出現咳嗽、發燒、皮膚等症狀。雖然每一種疾病的初始症狀都有相似的地方，但家長們也要多注意孩子的情形，因為有時可能是嚴重的腦膜炎，一不小心孩子身上就可能留下後遺症。

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萬芳醫院小兒急診科醫師黃斯煒近期收治了一名 5 歲女孩，個案連續多日發燒、嘔吐、昏昏欲睡，爸媽觀察數日原以為是腸胃炎，直到女孩逐漸意識不清、語無倫次，才緊急送孩子前往萬芳醫院急診醫治，經過腰椎穿刺檢查，女孩確診腦膜炎。家長們不免驚心，腦膜炎的症狀與腸胃炎或感冒類似嗎？什麼程度的症狀應該警覺？

黃斯煒說明，腦膜炎是指細菌或是病毒跑到腦部及脊髓周圍形成發炎感染，如果不即時治療，可能留下神經性腦部後遺症。常見症狀如頭痛、噁心、神智昏迷等，是兒童感染症中，數一數二嚴重的感染症，同時也是相對容易發生卻不易診斷的疾病，需透過腰椎穿刺來取得腦脊髓液檢查才可準確診斷。



未及時治療，腦膜炎恐致後遺症

由於未及時治療的腦膜炎，會導致後續嚴重後遺症，但是腦膜炎初期症狀容易與一般感冒混淆，因此黃斯煒建議爸爸媽媽們需要懂得如何判別腦膜炎，如果觀察到家中孩童有類似情形，需要立即就醫檢查，讓孩子即時接受治療。3 個辨別腦膜炎的技巧包括：

  1. 持續劇烈頭痛：無法靠藥物緩解頭痛，且燒退後仍持續劇烈疼痛。
  2. 意識不清：孩子無法正常對話，表現有些遲鈍且無精打采、頻頻昏睡。
  3. 反覆作嘔：無腹痛、腹瀉等腸胃性問題卻嘔吐不止。
黃斯煒補充，腦膜炎治療方式依據病原體屬性有所不同，有病毒引起的腦膜炎，也有細菌引起的腦膜炎。病毒性腦膜炎（疱疹病毒、腸病毒等），一般以支持性療法為主，若感染較嚴重，則使用抗病毒藥物或免疫球蛋白治療；細菌性、黴菌性與結核性腦膜炎是嚴重的感染症，需要使用抗生素治療至少一週以上，若病情未見起色將延長 2 至 4 週的療程。

現在口罩全面解禁，口沫傳染相當盛行，稍微沒注意衛生，腦膜炎就可能悄悄病從口入。黃斯煒指出，腦膜炎是傳染性疾病，經由空氣或病人的鼻喉分泌物，或是糞口途徑傳播，就算感染過且治療痊癒，也得小心預防再次感染。他也建議，平時一定要勤洗手、進入公共場所時戴口罩、維持良好的衛生習慣、不熬夜、定期施打疫苗（如肺炎鏈球菌疫苗、B 型流行性腦脊髓膜炎疫苗等），都可以視情況與醫師討論是否施打。



諮詢專家：萬芳醫院小兒急診科醫師黃斯煒

文／陳韋彤　圖／孫沛群

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 又燒又吐以為是腸胃炎？5 歲童送急診才知是「腦膜炎」作祟！教家長 3 方法辨別腦膜炎與感冒

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