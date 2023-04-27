活40年才知有氣喘！他狂咳以為長新冠 「4症狀」快就醫
新冠疫情雖然明顯減緩，但許多民眾仍出現久咳、易喘等「長新冠」的症狀，40歲的陳先生在確診後就持續有久咳未癒的情形，想不到某天咳到胸腔發出咻咻聲，就醫才被診斷是「氣喘」，並驚覺過往的反覆感冒症狀都是氣喘的病根未治，對此台灣胸腔暨重症加護醫學會發表，氣喘的4大病症，包括「久咳不癒」、「咳嗽咻咻聲」、「胸口緊」、「反覆出現感冒症狀」等，且台灣成人氣喘盛行率與糖尿病不相上下，呼籲民眾應提高警覺。
記者張志浩/綜合報導
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，氣喘是一種普遍的全球性疾病，控制不佳還有可能造成全球化的溫室效應，係因壓力定量吸入器中一種推進劑氣體（HFA），具有較高全球暖化潛勢的溫室氣體。而台灣成人氣喘盛行率約為10％，孩童約有20％，成人氣喘盛行率與糖尿病不相上下，但病識感仍不足，診斷率約三成，反之有七成的人甚至不知道自己有氣喘情況。
王鶴健指出，久咳不癒、咳嗽咻咻聲、胸口緊、反覆感冒，是近期統整出的氣喘3大症狀，「尤其是反覆出現感冒症狀，其實就是因為未能根治的咳嗽或是喘鳴，在氣候變化或是身體免疫力下降的時候惡化，患者以為怎麼又感冒，實則是氣喘在作祟。」
此外，氣喘常與長新冠症狀搞混，亞東醫院胸腔內科鄭世隆教授分享，許多人將氣喘跟長新冠混淆，根據英國醫學期刊研究指出，有過半的氣喘患者確診後出現長新冠的症狀，但實則是因為氣喘的病因未妥善控制而致。
氣喘是慢性氣管發炎導致呼吸氣流受阻，導致患者有咳嗽、喘不過氣等症狀，遇到季節交替、溫度改變就容易發作，治療首重抗發炎的「吸入型類固醇」，從根本治療、維持日常保養才能真正達到氣喘控制，降低急診住院及死亡風險。