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由於湯小姐目前未婚，希望保有完整子宮，因此遲遲未接受治療，直到醫院建議採行最新無創「標靶音波刀」，消融多顆子宮肌瘤，並完整保留子宮，終於讓湯小姐成功擺脫肌瘤症狀，重回正常生活。
MRI 定位病灶 精準且安全的治療過程
嘉義大林慈濟醫院婦產部主治醫師林肇柏表示，大部分子宮肌瘤患者無不適症狀，或症狀不明顯，症狀產生主要取決於肌瘤的位置、大小等影響，一旦出現經期變長、異常出血、經痛、性交疼痛、頻尿、便祕、不孕等症狀時，就必須提高警覺，進一步尋求專業診斷與治療。
現有子宮肌瘤治療主要分為「藥物治療」及「外科手術治療」兩大選擇。藥物大多僅能減輕病症，無法消除肌瘤，外科手術包含傳統開刀、微創手術或是子宮鏡手術，都存在併發症風險，對生育年齡女性造成極大困擾，往往因為害怕手術，長期飽受腹痛及經血過多之苦，尤其是面臨該切除肌瘤還是切除子宮時，更是左右為難、不知所措，錯失治療時機。
嘉義大林慈濟醫院婦產部主治醫師陳建翰表示，最新「無創標靶音波刀」子宮肌瘤治療，是採用 MRgHIFU （High Intensity Focused Ultrasound，高能量聚焦超音波）技術，由 MRI 定位病灶，可精準監控病灶位置，透過超音波熱能消融腫瘤組織，並即時監控治療溫度，避免過度治療，提供更安全的治療過程。
陳建翰進一步說明，相較傳統及微創手術，無創標靶音波刀治療是透過超音波聚焦，對於周邊健康組織幾乎無傷害、可保留子宮及功能、免開刀、完全無傷口、無組織沾黏、治療過程免麻醉、無出血、住院天數短、恢復期短，治療過程採「仰躺」方式，治療舒適度大為提升，讓婦女朋友們不再擔心傳統手術治療帶來的風險與不便，是造福女性朋友的最新治療選擇！
經痛血崩伴隨貧血、暈倒、胃潰瘍 嚴重影響生活
湯小姐提及自己多年來長期處在身心極為不適的狀況，包含大量血崩造成貧血以及嚴重經痛。身為護理師的她，長期面對經期第 1 週每天至少需更換 3 至 4 條褲子及數不清衛生棉的身心煎熬，已造成工作嚴重不便及生活困擾。
此外，因伴隨嚴重血崩狀況，經抽血檢查後，發現湯小姐血色素數值低至 6（正常值 11.0~16.0），導致嚴重貧血、容易暈倒，長出來的頭髮都是銀白色，因此每 4 至 5 個月即需住院輸血，並補充各種鐵劑來改善貧血問題。
在經痛方面，一般止痛藥已無法有效緩解疼痛，經期第 1 週每天都必須至醫院急診室報到，注射嗎啡止痛針搭配肌肉鬆弛劑才能緩解症狀，且更因長期注射止痛藥物導致胃潰瘍，種種症狀都讓湯小姐無法正常生活與工作。
2022 年 6 月治療至今，血色素數值已恢復到正常值 11，不再需要輸血和補充鐵劑，經血量恢復正常，疼痛也大幅緩解，只有在月經來臨第二天有輕微疼痛不適，完全改善生活及工作品質！
陳建翰也呼籲，由於子宮肌瘤不易預防，婦女朋友應提高警覺心，只要出現不適症狀，早發現、早治療。也建議有子宮肌瘤困擾並想保留子宮的婦女朋友們，可透過無創標靶音波刀治療，讓子宮相關病症獲得有效改善，完整保留子宮，迅速恢復正常生活！
文／賴以玲 圖／孫沛群
嘉義大林慈濟醫院婦產部主治醫師林肇柏 、嘉義大林慈濟醫院婦產部主治醫師陳建翰
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別讓小病變成大問題！護理師經痛血崩致貧血、胃潰瘍 無創子宮肌瘤治療重回正常生活