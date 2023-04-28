又有經典車電動重生啦，Inverted推出電動Range Rover

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在此之前Volkswagen將Beetle與T1燃油系統砍掉重練賦予電動新生命，然而除了原廠近年Everrati、Twisted Automotive都陸續帶來Range Rover與Defender 90車型改以電動化方式重生，現在又有公司加入這行列，Inverted表示也推出電動化Range Rover。
Inverted替首代Range Rover配置源自回收再利用的Tesla電池，配置的80kW電池讓這輛Range Rover擁有450hp最大馬力與61.1kgm最大扭力，0～100km/h加速也只要5秒。除此之外也還有320公里行駛里程及100kW充電速度，使其能在34分鐘將電量從20%充至80%。除動力系統，Inverted於底盤部分也換上新的齒輪組、限滑差速器、Alcon煞車系統與可選軟硬可調避震器。
既然是經典車電動化重生，因此除外觀保留當年造型外，座艙在也重新包覆皮革也同樣維持原味，不過還是有因應現代趨勢配置Apple CarPlay/Android Auto、USB充電孔。
然而想要體驗經典車電動化感受是需要付出時間與22.5萬英鎊，由於系統轉換不是小工程，因此Inverted一年僅會有6輛，買家須等1年至1年半時間。