5 月 LUXGEN 7 人成團最高享 7 萬購車金
全家大小出遊無煩惱，URX NEO一車就搞定！LUXGEN 5月推出「樂在7中」購車優惠專案(2)：相揪親朋好友一同來LUXGEN生活館賞URX NEO，每多一人同行就多一萬購車金，最高可享7萬元購車金唷！URX NEO 7人樂活版提供一車多用、全齡樂活的多元後艙機能，不論想要5人、7人或樂活福祉功能，三種模式隨心轉換，更是市場上唯一百萬內七人座SUV，讓家人朋友輕鬆就能感受幸福滿載，一起樂在7中！怎麼載、怎麼坐，由您決定！歡迎喜愛LUXGEN的車迷朋友們，千萬把握此次最佳入主機會。
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URX NEO自推出以來，嶄新、帥氣的外觀造型採用與次世代電動車款相同的【純粹亮點】設計語彙，深獲許多消費者的青睞。尤其搭配令人耳目一新的全新車色：低調奢華的星曜灰和浪漫閃耀的璀璨金，更顯您的愛車與眾不同。同時車載系統引進更加先進、人性化的LUXGEN THINK+ 5.0人因介面，讓手機連線更加簡便，無論是導航或聽音樂，更加符合現代人隨插即用的日常使用習慣。還有主動安全科技再次升級，全車系搭載ACC全速域主動車距巡航功能的ADAS先進駕駛輔助系統，結合AEB自動煞車輔助功能，不只能低速跟車，還能跟車到停（含STOP & GO），無論是長途旅行或是受困車陣，適用多元路況減輕您的駕駛負擔，再搭配豪華進口車才有的ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓開車不用低頭更專心，有效降低意外事故發生。而且LUXGEN最實用的人性化智慧科技樣樣都不少，其中包含：12吋多功能HD觸控螢幕、AR Around View+環車AR安全影像、Eagle View+360度環景影像等前瞻科技配備，讓您行車更加安全又輕鬆。LUXGEN更期望讓每位乘員都有專屬座位，因此推出URX NEO 7人樂活版，擁有多元彈性大空間與充沛動力，完美詮釋「風情萬種、大生活家」的產品精神，不論野餐、露營、單車旅遊都好載，更方便的二排座椅一鍵翻折，以快速30秒輕鬆變換5人座、7人座或多功能樂活福祉後艙，提供給國人一台車雙重擁有多種用車生活想像，令每個家庭都能輕鬆樂在其中，享受與眾不同的幸福之旅！
LUXGEN為回饋廣大消費者並給予全員滿滿幸福感，限時推出「樂在7中」購車優惠專案(2)：凡於4月29日(六)至5月31日（三）止，揪團來LUXGEN生活館賞車，每多一人同行就多一萬購車金，入主URX NEO全車系最高可享7萬元購車金(2)！此外，入主個性化國民跑旅U6 GT AERO享購車金6萬元，LUXGEN最有感的幸福優惠大Fun送，千萬不容錯過此次最佳購車良機。相關優惠詳情或其他購車資訊，歡迎請至LUXGEN官方網站預約來店賞車及試駕，還送限量LUXGEN純粹亮點旅行手札，陪您紀錄生活每個亮點！同時為慶祝母親節活動，於5月14日（日）前來店賞車再送您感恩康乃馨香皂花(3)，帶給媽媽香氣、洗去煩憂！一起與URX NEO樂在7中、快樂出遊去！相關細節也歡迎電洽客服專線0800-588-088。