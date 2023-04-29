▲ Maserati 於米蘭設計周展演三款 GranTurismo 訂製款跑車

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全新GranTurismo One Off Prisma概念車型是精緻藝術融入現代工藝作品的展現，配備「Nettuno海神」V6 引擎，續寫其傳奇經典的非凡性能表現。車身由14種不同的色彩調和而成，同時有8,500多個手繪字母加以映襯，這些字母皆源於Maserati經典車型的名稱。其中2款色彩代表了對未來的前瞻展望，而其他12款色彩則從歷史上最受歡迎的GranTurismo車型中挑選，包括1947年Maserati A6 1500標誌性的酒紅色（Amaranto），以及為1973年Maserati Khamsin增添光彩的香檳金（Oro Longchamps）。
全新GranTurismo One Off Luce概念車型則是 Maserati 秉承無畏創新和永續發展理念的典範之作，車輛採用100% 純電驅動，這款演繹未來奇幻感的概念車型，其外觀猶如一塊渾然天成的彩色鏡面璞玉，綴以動態雷射鐫刻圖案，並選用了幾乎透明的顏色塗裝，使整個車體輪廓與周圍環境融為一體。內裝則像是對未來的禮讚，整車內裝包括儀錶板和中控介面皆由ECONYL®環保材質製成，這是一種再生尼龍纖維，呈現獨特的美學韻味，藍色內飾讓人想起大海，來自海洋的再生材料相呼應。車輛座椅輪廓與雷射印製的圖形相互搭配，進一步彰顯設計比例之美。車輛整體以極具神秘感的鏡面外觀和新穎動感的雷射雕刻內飾，在對比中突顯和諧，勾勒出 Maserati的品牌精神，實現卓越性能與雋永美學的完美結合。
Maserati 品牌設計總監Klaus Busse表示：「全新GranTurismo Prisma概念車型是對Maserati GT車型75年輝煌歷史，以及三叉戟品牌百年以來不斷精進的非凡工藝與技術的致敬。而全新GranTurismo Luce概念車型則揭示著我們的未來與和對前方旅途的展望，兩款車型展現了絕佳平衡，可以說是『一體兩面』，相互依存。在創新方面，全新GranTurismo Prisma概念車型則演繹了義大利工藝的卓越美感與精湛工藝，以及對藝術和色彩爐火純青的掌控力。而全新GranTurismo Luce概念車型則展示了 Maserati 在電氣化領域的領先技術，與品牌的前瞻思維和義式魅力完美融合。」
自2021年起，Maserati 與日本潮流品牌Fragment就建立了深遠的合作關係，全新GranTurismo One Off Ouroboros概念車型，是由街頭文化先驅藤原浩設計的虛擬車型，以其獨特的創作力再度詮釋全新GranTurismo純電雙門GT轎跑的內在理念。「Ouroboros」是諾斯底主義(Gnosticism) 的象徵，表達了所有事物的統一，這些事物從未消失，而是在破壞和創造的永恆迴圈中不斷改變形式。藤原浩以此為靈感，打造了這款獨一無二的車型，並完美融合了Maserati以往的獨特設計元素。全新Granturismo Ouroboros概念車型的設計結合了由賓尼法利納（Berlinetta Pininfarina）打造的A6GCS雙門硬頂跑車的前格柵、20世紀50年代優雅象徵的3500 GT車型的側通風口，以及20世紀60年代瑪莎拉蒂Tipo 151等賽車標誌性的圓形頭燈；輪圈的設計靈感源於20世紀70年代運動跑車Bora的鎂合金輪框；而連接的尾燈線條則參考了20世紀80年代至90年代Shamal車型的突破性設計，讓經典元素和諧呈現。
作為Fragment的品牌主理人，藤原浩表示：「全新GranTurismo Ouroboros概念車型，是 Maserati 實現將各個時代的卓越設計與最新一代GranTurismo雙門GT轎跑之間構建視覺聯繫並達成文化傳承的標誌。我們與Maserati團隊連袂將現代的領先技術和卓越性能，與幾十年來的經典元素相連結，共同打造了一款新的傳奇車型。」
作為 Maserati與Fragment 合作的一部分，藤原浩亦傾情呈現了獨家限定系列，靈感源自乘坐Maserati GranTurismo雙門GT轎跑帶來的豪華公路之旅，以汽車俱樂部的標誌為原型，將三叉戟和Fragment的標誌相結合，代表同時向兩個品牌的家鄉Modena和Tokyo致敬。新限定系列將於2023年夏季由Maserati官方網站正式推出，包括有黑色和白色可供選擇的T恤、拉鍊款上衣、運動褲、黑色棒球帽、以Maserati第一款GranTurismo A6 1500為設計的鑰匙扣、手提袋、以及 由Yorgo Tloupas設計的收藏版義大利地圖、羊絨毯，和與Helinox共同推出的的可擕式桌椅，打造令人難忘的Maserati品牌之旅。
同時，全新GranTurismo純電雙門GT轎跑 PrimaSerie 75周年限量版亦彰顯非凡魅力。這款限量版車型擁有四種專屬配置，每個配置限量75台，全球限量300台，搭載內燃機版本的車型採用金屬灰（Grigio Lamiera）或彗星黑（Nero Cometa）塗裝。純電版則採用電光銅（Rame Folgore）和墨海藍（Blu Inchiostro）塗裝，不僅在性能方面彰顯義式奢華的精髓，更以極具質感的呈現方式，取得了藝術傳達與功能實用性的理想平衡。
這些引人注目的傑作皆是由 Maserati FUORISERIE客製化部門傾力打造，在該部門的加持下，每位三叉戟車主皆能發揮各自靈感，盡情展現個性和創造力，設計出獨一無二的專屬座駕。在米蘭設計週的全球預覽之後，這些作品將與Maserati GranTurismo相關的各個活動環遊世界，讓全球的汽車愛好者有機會近距離感受三叉戟品牌超凡的義式魅力。