▲ Vespa 官方商城售後服務功能新上線

Vespa官方商城自2020年10月底上線，提供租車、購車、與精品配件的一站式服務，並同步推出網頁版及APP應用程式（iOS & Android）兩種介面。開站至今，已成功吸引數萬名車迷朋友加入會員，成為體驗與購買Vespa最便利的平台。如今，Vespa官方商城針對車主新推出【售後服務】相關功能，提供車主更加便利的維修保養預約方式，並可線上即時查詢愛車的保養維修歷程。為慶祝售後服務新功能上線，總代理太古運通特別針對Vespa車主推出加入商城會員享禮遇的活動，只要是尚未成為官方商城會員的新車主與回廠車主，於Vespa全台授權經銷門市完成會員註冊，即可獲贈精美小禮；不僅如此，搶先完成線上保修預約回廠之車主，還可加碼獲得限量Vespa原廠精品。欲體驗最快捷、便利及省時的Vespa線上售服功能，即刻上Vespa官方商城一探究竟！
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為提供給Vespa車主更便利的愛車售後服務，只要利用Vespa官方商城的【售後服務】，便可瀏覽最新的「服務活動」相關資訊，查看車輛健診和零配件優惠檔期活動。成功註冊會員後，車主可透過「我的車款」綁定愛車資訊；完成後，即可利用「預約保修服務」，簡單選擇保養廠與想要預約的時間，完成線上預約，讓保養維修愛車更加便利！如果是總代理太古運通官方Vespa車輛之車主，更可於綁定車款後利用「愛車提醒」，了解愛車回廠定檢的建議時間，並查詢愛車的保修歷程紀錄；此外，亦提供車主「維修據點查詢」定位查找最近的維修據點。最後，若想滿足對Vespa的熱愛，就一定不能錯過【線上商城】，販售Vespa周邊配件與精品，讓車主輕鬆選購自身與愛車的Vespa行頭，打造專屬騎行風格。
無論是新交車或既有的Vespa車主，只要還沒成為Vespa官方商城會員，都可透過全台各Vespa授權經銷門市之專屬註冊碼加入成為Vespa官方商城的會員，並獲得精美小禮乙份。另外，活動期間透過Vespa官方商城預約回廠保修之車主，還能獲得加碼的Vespa限量周邊精品(註1)乙份，共計200份，贈完為止。