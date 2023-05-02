獨／天天喝2杯西瓜汁！中年男慘終生洗腎 營養師揭「正確喝法」
今天北部高溫30°C、南部飆35°C，這時就該來杯冰西瓜汁涼快一下！不過卻有名中年老闆天天喝2杯西瓜汁，後來因水腫就醫，檢查發現他腎絲球過濾率僅剩6、7分，必須洗腎治療，醫師追問發現他10年前已罹患糖尿病，又天天喝西瓜汁，導致血糖長年居高不下，久了導致腎功能嚴重受損，只能終身洗腎。營養師許瓊月接受《NOWnews今日新聞》訪問說，「會洗腎不是因為西瓜汁，是總糖分沒有控制好」。
記者徐銘穗/綜合報導
營養功能醫學專家劉博仁醫師日前在《小宇宙大爆發》節目中，分享收治一名經營公司的中年男性患者，他每天為事業奔波，幾乎不健檢，某天發現自己水腫而就醫，醫師告知，男子的腎絲球過濾率僅剩6、7分，當腎絲球過濾率低於15分，人就必須洗腎治療。劉博仁說，經詢問男子飲食習慣才知道，他10年前已罹患糖尿病，但每天喝2杯西瓜汁，「家裡竟可儲放大量西瓜，也令人不解。」男子自認，每天認真補充維生素C，不解為何腎功能如此差。
劉博仁表示，西瓜不是富含維生素C的水果，但含糖量高，長期大量飲用會導致血糖升高。男子已有糖尿病，仍不以為意，未注意血糖數值，每天2杯西瓜汁加劇糖尿病病情，導致糖尿病腎病變，讓腎絲球過濾率大幅下滑。有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈也表示，每人每天水果的攝取量為2個拳頭大的份量，勿過量攝取。
「會洗腎不是因為西瓜汁，是總糖份沒有控制好！」營養師許瓊月接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，只要掌握3重點，糖尿病患者也可以喝西瓜汁，第1、不另外加糖、第2、不過濾，第3、注意份量，如果在不吃其他水果的前提下，糖尿病患者最多可喝用360公克西瓜果肉打成的果汁。
許瓊月指出，成年人每天應該吃到100mg的維生命C，因此糖尿病患者還是要吃水果，不過個案為補充維生素C喝的西瓜汁並不能補足維生素C，建議可改吃富含維生素C的芭樂、奇異果等，1份約是1顆芭樂或是1.5顆奇異果，每天控制在2份以內。
除了糖尿病患者喝西瓜汁要留意分量外，許瓊月也說，患有慢性腎衰竭中有鉀離子的患者也要留意，不要過量食用。此外，「糖」攝取量不宜超過總熱量的10%，許瓊月說明一般人每日精緻糖攝取量建議在25到35公克，若是一般人天天喝2杯西瓜汁，尤其是市售西瓜汁常會加糖，可能會有肥胖、血糖不穩等健康風險，久了也可能會引發糖尿病。