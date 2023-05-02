▲ MG HS 獲車訊風雲獎「最佳國產中型SUV」

素有台灣車壇指標大獎美名的「2023車訊風雲獎」邁入第18屆，由26位汽車媒體與業界專家所組成專業評選團隊，透過現場遴選投票方式，依據外觀造型、內裝配備、動力系統以及安全配備四大項目進行綜合評鑑，最終MG HS車系從眾家好手中脫穎而出，榮獲「最佳國產中型SUV」，為MG HS車系全方位的產品實力寫下最好的註解。
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甫於去年7月登台9月正式上市的MG HS車系，現今共有1.5T旗艦版(最大馬力180ps)、2.0T AWD旗艦版(最大馬力223ps)、PHEV馭電版(最大綜效馬力291ps)三款完整車型編成，可針對不同需求買家提供最適宜的購車選擇，同時HS憑藉著前衛的外觀造型、充沛的動力輸出、高質感內裝鋪陳、新穎的科技配備與 Level 2智慧駕駛輔助系統的完美配置，以「「別人的選配 MG的標配」」在台灣市場打響名號，其中舉凡一體式賽車皮椅、大面積數位儀表與中控螢幕、256色環艙氣氛燈、沉浸式全景天窗等進口豪華車才可擁有配備，MG Taiwan更是誠意獻上完成業界創舉，成功樹立全新標竿並佳評如潮獲得消費者青睞！
卓越超群的產品實力值得您步入MG Taiwan全台展間領略風采，公開透明成交條件更直接為您省去許多不必要的購車成本，敬邀喜愛MG HS的車迷朋友蒞臨賞車試乘。