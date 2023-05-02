LEXUS 本月掛牌 3,151 台 連三月蟬聯豪華車市場首位
和泰汽車總代理Lexus品牌表現益發強勁，4月份再次以3,151台亮眼成績，奪下豪華車市場龍頭寶座，連續3個月蟬聯冠軍外，更連月改寫豪華車市場同期最佳銷售實績，嶄露強大販售實力。在豪華MPV、中大型豪華房車、豪華休旅車強勢展現優異成果，穩居各級距4月No.1的佳績。
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最受企業主愛戴的LM300h累計至4月底登錄達626台，以66.5%市占率確保豪華MPV級距寶座；ES車系4月登錄221台，1~4月累計1,235台，佔中大型豪華房車市場40.4%。
豪華休旅車系販賣氣勢綿延不斷，4月登錄2,697台，全面稱霸市場；其中NX登錄台數今年累積達4,916台，去年同期比166.5%，中大型休旅車RX延續改款熱潮，4月登錄670台，全年累計2,101台，穩居中大型豪華休旅車級距寶座；UX車系表現同樣優異，再度以644台奪下該級距最暢銷車型No.1。
Lexus感謝廣大消費者的信賴，1-4月份累計銷售台數達10,930台，去年比148%，創下歷史新高，Lexus也將持續導入多元車款及提供優質服務，提升台灣消費者用車體驗。