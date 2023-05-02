▲ Tucson L Turbo Hybrid 開放預售，起始售價 112 萬起！

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Tucson L Turbo Hybrid搭載新世代SmartStream 1.6 Turbo渦輪增壓引擎，應用全球首創CVVD連續可變汽門持續系統，透過改變汽門啟閉角度與延時精準控制，無論是瞬時動力輸出或巡航運轉等路況，優化控制汽缸進氣量與直噴燃油的燃燒效率，達到引擎動力提升4%，碳排降低12%的目標。 Tucson L Turbo Hybrid配置的高效永磁同步馬達，馬達最大馬力60ps、最大扭力26.9kgm，電池採用充放電效率更佳的鋰離子聚合物電池、1.49kwh整合模組，可在起步時輔助輸出強勁純電加速，亦可替代傳統電瓶作為發電用。高效能電池模組、油電電池分件模組拆修技術、8年油電電池不限里程保固，建構完整渦輪油電動力售後服務計畫。
Tucson L Turbo Hybrid飾以專屬閃電藍新色、19吋幾何式切削鋁圈與客製銘版，賦予專屬識別。車室內Two-Tone豪華棕色內裝、高質感雙前座通風/加熱/IMS記憶座椅與方向盤加熱功能、BOSE高階環繞劇院系統註1，結合10.25吋大型數位儀錶及10.25吋多媒體影音系統，展現頂級尊貴的科技座艙氛圍。
Tucson L Turbo Hybrid搭載完整HYUNDAI SmartSense全智能安全輔助科技，高達20項主被動安全包含SCC智慧型主動車距維持、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助、BCW盲區偵測警示、MCB二次碰撞預煞系統等，以及同級最高階LFA全速域車道維持輔助、BCA盲區碰撞避免輔助，與RCCA後方交通防撞輔助，頂規車型限定BVM 盲區影像輔助系統、 SVM環景影像輔助系統。
最佳機會搶先擁有先進動能科技，Tucson L Turbo Hybrid以不妥協高性能與高效能實力，搭配豪華內、外觀設計及全方位安全防護，即日起搶先開放預訂，本周六(5/6)起巡迴全台指定HYUNDAI展示中心，敬邀預約鑑賞。