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Tucson L Turbo Hybrid 開放預售，起始售價 112 萬起！

▲ Tucson L Turbo Hybrid 開放預售，起始售價 112 萬起！
▲ Tucson L Turbo Hybrid 開放預售，起始售價 112 萬起！

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HYUNDAI汽車旗下最暢銷休旅，第四代Tucson L於2021年底上市後銷售訂單迅速累積超過一萬一千台，憑藉三大領先「Lead前瞻科技」、「Luxury豪華舒適」、「Large大器車格」重新定義國產中大型休旅標竿，深獲家庭客層喜愛。但初期並未跟進上市的最高階渦輪油電動力車型，始終是專業媒體及消費市場關注焦點，總經銷南陽實業於今日(2)正式宣佈Tucson L Turbo Hybrid將在6月14日上市，並自即日起開放預售訂車，三等級預售價為GLTH-A ＄112萬元、GLTH-B ＄122萬元、GLTH-C ＄129萬元。

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汽車引擎兩項黑科技：渦輪引擎與電動馬達，各自創造提升動力性能或者增生電能輔助降低油耗的目標，也是當今非豪華品牌發展動力的兩大顯學派別，直到更強調科技應用的賽車競技及豪華超跑品牌引擎革新，發展出將Turbo渦輪引擎與永磁同步馬達雙刀流應用的究極組合。HYUNDAI Tucson L搭載1.6 Turbo Hybrid先進渦輪油電引擎，最大綜效馬力230ps，最大綜效扭力35.7kgm。透過獨創的TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6速手自排變速箱設計在同一驅動軸，大幅降低雙動能傳輸損耗，操控反應靈敏細緻。

Tucson L Turbo Hybrid搭載新世代SmartStream 1.6 Turbo渦輪增壓引擎，應用全球首創CVVD連續可變汽門持續系統，透過改變汽門啟閉角度與延時精準控制，無論是瞬時動力輸出或巡航運轉等路況，優化控制汽缸進氣量與直噴燃油的燃燒效率，達到引擎動力提升4%，碳排降低12%的目標。 Tucson L Turbo Hybrid配置的高效永磁同步馬達，馬達最大馬力60ps、最大扭力26.9kgm，電池採用充放電效率更佳的鋰離子聚合物電池、1.49kwh整合模組，可在起步時輔助輸出強勁純電加速，亦可替代傳統電瓶作為發電用。高效能電池模組、油電電池分件模組拆修技術、8年油電電池不限里程保固，建構完整渦輪油電動力售後服務計畫。

Tucson L Turbo Hybrid飾以專屬閃電藍新色、19吋幾何式切削鋁圈與客製銘版，賦予專屬識別。車室內Two-Tone豪華棕色內裝、高質感雙前座通風/加熱/IMS記憶座椅與方向盤加熱功能、BOSE高階環繞劇院系統註1，結合10.25吋大型數位儀錶及10.25吋多媒體影音系統，展現頂級尊貴的科技座艙氛圍。

Tucson L Turbo Hybrid搭載完整HYUNDAI SmartSense全智能安全輔助科技，高達20項主被動安全包含SCC智慧型主動車距維持、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助、BCW盲區偵測警示、MCB二次碰撞預煞系統等，以及同級最高階LFA全速域車道維持輔助、BCA盲區碰撞避免輔助，與RCCA後方交通防撞輔助，頂規車型限定BVM 盲區影像輔助系統、 SVM環景影像輔助系統。

最佳機會搶先擁有先進動能科技，Tucson L Turbo Hybrid以不妥協高性能與高效能實力，搭配豪華內、外觀設計及全方位安全防護，即日起搶先開放預訂，本周六(5/6)起巡迴全台指定HYUNDAI展示中心，敬邀預約鑑賞。

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