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Ford 夏季優惠提早開跑 Ford Kuga ST-Line X 推專屬活動

▲ Ford 夏季優惠提早開跑 Ford Kuga ST-Line X 推專屬活動
▲ Ford 夏季優惠提早開跑 Ford Kuga ST-Line X 推專屬活動

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自2023年5月1日至2023年5月31日止，入主極致性能跑旅New Ford Kuga ST-Line X，即享限時109.9萬元舊換新現金優惠價 ，坐擁傲視同級的動力配置、先進科技、安全守護及豐富大滿配，並展現動感於型的專屬休旅風格。同時，消費者於全台Ford服務據點試駕New Ford Kuga與New Ford Focus車系指定車型，即可獲得哈根達斯（Häagen-Dazs）冰淇淋兌換券，體驗Ford好車的同時，搶先沁涼一夏。

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Ford持續傾聽市場聲音，打造市場SUV新標竿，New Ford Kuga 23年式展現出超乎同級的強勢產品力。當中引領「極致性能跑旅」精神的New Ford Kuga ST-Line X，搭載EcoBoost®250雙渦流渦輪增壓汽油引擎，配置SelectShiftTM八速手自排變速箱，創造同級最強250ps / 5,500rpm最大馬力及38.7kgm / 3,000rpm最大扭力，搭配AWD可分離式智慧四輪驅動系統與ST-Line X專屬運動化底盤調校，兼備強勁動能與完美性能操控，並可因應不同道路狀況及使用情境，讓駕駛切換多達5種動態行車模式，享受截然不同的駕馭體驗。

New Ford Kuga ST-Line X更採用專屬燻黑設計LED單體投射式頭燈組，導入同級唯一的AFS主動轉向照明科技，並內建Glare Free智慧型防眩光遠光燈以及AHB自動遠光燈，打造出最佳的頭燈照明效果，同時對應ST-Line X專屬外觀套件，展現出鮮明的運動跑格氣息。車內標配12.3吋全數位儀錶板、HUD全彩抬頭顯示器、8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC®3[1]娛樂通訊整合系統、丹麥B&O音響（10具揚聲器含ECS重低音）等先進智能配置，展現出完整且全面的科技底蘊。為提高乘駕舒適性及便利度，New Ford Kuga ST-Line X更領先同級導入駕駛座10向電動調整座椅以及三組記憶功能（含記憶車外後視鏡、HUD位置記憶），搭配足踢感應式電動尾門、旗艦型NVH車艙寧靜套件等實用設計，大幅提昇New Ford Kuga ST-Line X整體實用機能。

此外，New Ford Kuga全車系標配Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，獲得美國消費者報告Consumer Reports評鑑肯定，為Level 2駕駛輔助前三大品牌，透過iACC智慧型定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警系統）、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LCA車道導正輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）、ESA閃避轉向輔助系統、RED道路邊緣偵測系統等多項傲視同級的駕駛輔助科技，打造前向、側邊、後向全方位的主動安全防護網，讓駕駛時更加安全和安心。

Ford SYNC®3 娛樂通訊整合系統能夠支援Apple CarPlayTM及Android Auto。Apple、Apple CarPlayTM、iPhone、Apple Maps以及Siri為Apple公司所有之商標。Android Auto為Google公司所有之商標。Apple CarPlayTM支援安裝iOS 7.1或以上版本的iPhone 5或後續機型，Android Auto 與大部分搭載Android 5.0以上之裝置相容。

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