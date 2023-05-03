170.9萬元起，Kia Sorento Turbo-Hybrid 尊榮登場！

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Pioneer Technology前瞻科技 - 全新Turbo Hybrid油電動力
此次Sorento新能源旗艦LSUV，全新導入的Turbo Hybrid車型，搭載1.6L渦輪增壓汽油引擎結合全新Hybrid智慧油電系統，搭配運用CVVD連續可變汽門持續系統，可輸出最大綜效馬力230ps，與35.7 kg-m最大綜效扭力，結合6 速手自排系統，無論於市區走停或是山路奔馳，皆能帶來暢快飽滿的駕馭感受。Sorento Turbo-Hybrid的油電混合動力系統，於起步與輕度加速時可完全依靠電動馬達提供動力，在走走停停的交通路況中降低油耗；當全加速時，汽油引擎與電動馬達將同時運作，使車輛具備更充沛的加速動能；於車輛減速時，再生煞車系統會將動能轉成電能儲存於電池，供車輛日後使用，讓Sorento Turbo-Hybrid擁有16.9 km/l (註1)的優異油耗表現(WLTC測試值)。此外，Sorento Turbo-Hybrid同時搭載三種駕駛模式，包含ECO 節能、Sport 運動、Smart智慧，讓車主能享受更精確靈敏的駕馭樂趣。
而在行車安全面向，Sorento新能源旗艦LSUV，標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域) 、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)、LKA車道修正輔助系統、HBA智慧遠近光燈調節系統DAW駕駛疲勞警示系統及MCB二次防撞預煞系統、SEW後方來車防撞安全警示系統等，帶來更加進化的安全行車體驗。The Sorento更搭載多項前瞻安全科技，包含BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BVM盲區顯影輔助系統、SVM環景輔助系統與ROA後座乘客警示系統，搭配7具SRS輔助氣囊，包含駕駛前座椅中央輔助氣囊，進而保障全車乘員及周圍用路人的行車安全。
Premium Quality尊榮質感 - 頂級乘坐饗宴
作為品牌旗艦代表作，Sorento不僅搭載節能科技，亦擁有高質感座艙。Sorento六人座車型搭載第二排尊榮獨立座椅，不僅提供乘客專屬尊榮的乘坐享受，第二排中央走道更可讓第二、三排的乘客能讓乘客能更易互動、同享無拘束的乘坐體驗。而不論六人座或七人座車型的第二排座椅，均配備一鍵傾倒滑移功能，讓乘客可輕鬆優雅地操作第二排座椅收折。此外，Sorento除搭載雙區自動恆溫空調，還具備第二/三排專屬出風口，提供宛如五星級座艙、寬敞舒適的頂級乘坐饗宴。Sorento行李裝載機能同樣完備，第三排座椅後方擁有達187公升的置物空間，若傾倒第二三排座椅時，最大裝載空間更可擴充至2,056公升， 無論個人通勤或是長途旅行，皆能充分滿足不同的用途需求。
Sorento的環繞式駕駛艙以精緻細膩的線條型塑，車室空間搭載12.3吋整合智慧型全數位儀錶板，結合8吋多媒體影音觸控螢幕，並同持支援Apple CarplayTM / Android AutoTM ，讓車主可更直覺地操作車內資訊娛樂功能。The Sorento內裝具備高質感的E-SHIFT電子旋鈕排檔與7色可調式氣氛燈，搭配3D花紋金屬質感飾板與鋼琴烤漆， 呈現出旗艦LSUV應有的尊榮質感。此外， The Sorento配備再加上雙前座椅背第二排USB，貼心實用的高質感車室，讓車主隨時享受極緻優雅的豪華移動生活。
New Change革新蛻變 - 以傲人姿態教人心生嚮往
擁有獨到魅力的Sorento，多次拿下國際設計大獎，包含紅點設計獎(Reddot Design Award)、德國Golden Steering Wheel金舵獎，與GOOD DESIGN Award設計大獎等，展現精湛的造車工藝。Sorento承襲Kia獨有的設計風格，以Kia家族識別Tiger Nose虎式造型水箱護罩，搭配LED日行燈眉，形塑搶眼且霸氣的車頭造型。此外，Sorento以流暢的車身線條散發傲然動感， 搭配位於前葉子板的空力導流飾板、空氣導流側裙、與車側C柱的飛翼式造型飾板，以無微不至的高質感巧思點綴設計細節之外，同時造就 0.32的低風阻係數。車尾則以獨具特色的LED直列造型光條尾燈，結合後尾翼與後氣壩的線條，並與車頭Tiger Nose的線條相呼應，體現Kia獨有的美學神韻。
「轉念‧開拓人生」The Sorento 新能源旗艦LSUV，Turbo-Hybrid 170.9萬元起正式上市
以「New Change革新蛻變」、「Premium Quality尊榮質感」、「Pioneer Technology前瞻科技」的產品核心DNA 打造的The Sorento新能源旗艦LSUV，集節能、安全、豪華於一身，為車主帶來不凡的駕馭樂趣，賦予旅程無限精采。Sorento全新導入的Turbo-Hybrid油電動力車型，更與品牌旗下EV6、Ceed Sportswagon MHEV、Stonic，為消費者提供更完整的新能源產品陣線，為Kia新能源車款再拓版圖。 此外，為讓Kia車主更加安心駕馭而無後顧之憂，Kia總代理台灣森那美起亞，更為Sorento Turbo-Hybrid提供 8年鋰電池不限里程保固。Kia總代理台灣森那美起亞，敬邀所有喜愛The Sorento新能源旗艦LSUV的車迷朋友，至全台各展示中心，搶先感受Sorento的迷人風采，與「Movement that Inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。
Kia Sorento Turbo-Hybrid建議售價：
| 規格
| Turbo-Hybrid旗艦2WD
| 座椅
| 7人座
| 6人座(第二排尊榮獨立座椅)
| 建議售價
| 170.9萬
| 174.9萬
| NO.
| 產品特點
| 1
| 1.6L 汽油渦輪油電系統 / 2.2L 鋁合金柴油渦輪引擎
| 2
| 油電大馬力 230 ps, 柴油大扭力 45 kgm
| 3
| 駕駛前座椅中央輔助氣囊
| 4
| 第二排尊榮獨立座椅
| 5
| Level 2 智慧安全輔助系統
| 6
| BVM 盲區顯影輔助系統
| 7
| FCA 前方主動防撞輔助系統 (行人, 騎士, 車輛, 路口偵測)
| 8
| BCA 盲區防撞主動煞車, RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統
| 9
| E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統
| 10
| 紅點設計 Winner, 金舵獎, Good Design 獲獎