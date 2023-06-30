陶晶瑩專訪／讚《音樂主理人》選秀2.0 被「猛獸打架」場面震懾
陶晶瑩睽違近10年再度重執音樂選秀節目《MUSIC MAKER 音樂主理人》主持棒，與外景主持人邱宇辰聯手，飛行導師則找來知名歌手閻奕格、李友廷等，陶晶瑩這次接受《NOWnews今日新聞》專訪，以猛獸打架、神仙過招等狀態，來比喻此次激烈的「戰場」。
娛樂中心/台北報導
台灣第一個電視歌唱選秀節目《超級星光大道》於2007年開播，首位主持人陶晶瑩一口氣就主持了7屆，而10多年過後，也再度接下《音樂主理人》主持棒，她誇讚節目是當年歌唱選秀的「2.0」，認為相較於以往充滿徬徨的的素人參賽者，《音樂主理人》的選手來自各個大咖等級的幕後音樂人，他們多了不少自信和霸氣，陶晶瑩直接以猛獸打架、神仙過招等狀態，來比喻此次激烈的「戰場」。
陶晶瑩自認在音樂領域無法給予過多評判，因為高度不及其他專業音樂人，但她享受每一次猶如「看秀」的錄影時光，把「五感」全打開，從視覺、聽覺來感受各個表演所帶來的震撼，她說：「我可以勝任音樂主理人的角色，給每一位選手建議，或許能激出不一樣的火花。」
除了持續主持工作外，陶晶瑩重視家庭，她婚後與老公李李仁育有一子一女，女兒在美國唸書，目前僅與老公、兒子同住，她坦言自己錄影喜歡朝九晚五，是因為想趕回家做飯，她開玩笑說：「我等等還要做飯給3隻狗吃，2隻是真的狗，另一隻是我兒子。」說完也忍不住笑場。陶晶瑩稱讚《音樂主理人》錄影效率高，不太會拖時間，選手討論過於激烈才會偶爾延遲，但她認為這是節目足夠精采的表象。
前MP魔幻力量的主唱嘎嘎因屢次劈腿而遭退團，這7年間，他打工餬口、咬緊牙根過生活，這次他也以本名「潘俊佳」參賽《音樂主理人》，重回熱愛的舞台，雖然製作單位可能會想嘗試挖出嘎嘎的內心情感，但陶晶瑩表示，都只會點到為止，更多的反而是他創作裡的感動，「透過作品能看到他的堅持、不服輸的心態，千言萬語都在歌曲裡抒發，每一位選手也都有他們的故事。」