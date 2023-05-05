社宅政策跳票淪炒房天堂　時力籲政府即刻搶救居住正義

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邱顯智強調，蔡政府為了平息眾怒大撒300億元廣發租金補貼，結果50萬戶名額卻只有6成來申請，然而因為根本性結構問題沒有獲得解決，使租金補貼變成是裹糖衣的毒藥，看似領到補貼，但實際上是變成房東漲租的理由。
陳椒華表示，蔡英文總統過去承諾要啟動稅制改革，把稅基調漲至接近市價。但結果是房價不停上漲，像台北市調降公告現值，台中市調降公告地價，變相減稅，而中央也無動於衷，沒有任何作為。
陳椒華指出，全台相近一成的房子是空屋，非自用的囤房族高達52萬人，財政部卻堅決抵抗囤房稅，藉此規避「全國總歸戶」，又和內政部一搭一唱，這種一國兩制、一台車繳的稅比一間房子多的奇特現象，只在台灣看的到。歷時一年半才通過的平均地權條例，屢次對炒房族大喊狼來了。該逃命的都逃光了，蔡政府才終於動起來，沒想到竟還替炒房大開後門。內政部次長花敬群曾承諾將會溯及既往，前後說法不一是在打臉自己。
王婉諭則表示，蔡政府提出8年興辦20萬戶社會住宅的目標，截至今年3月底，已經蓋好或定案的社宅7萬多戶，達成率只有6成，其中超過半數是靠地方撐起來的業績，等於蔡政府剩下一年得蓋出5萬多戶社宅，政策注定跳票。
王婉諭認為，包租代管乍看之下達成率有8成，實際上是把5年來同一戶的續約媒合也灌水算進去，更別細究中間到底有多少比例是真正幫助到弱勢家庭？包租業者為了成交、房東為了自身保障，大多還是租給一般身分的租屋族，她呼籲社宅不只得加速蓋，現有國防部、台電等公有地也要優先盤點，加大政府興辦力度和量能。
最後，時力黨團呼籲政府即刻搶救居住正義，要求預售屋即起禁轉售、優先盤點公有地，社宅加速興建、儘速檢討房屋持有稅，以及獎勵豪合法申報，嚴懲逃稅房東，才能讓年輕世代看的到未來。