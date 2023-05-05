▲ 博世加速區域和產業成長 2022 財務年度為未來發展奠定穩固基礎

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展望 2023 年:成本壓力、通貨膨脹和經濟降溫
縱使新冠肺炎疫情後續效應持續，博世在 2023 年第一季集團總營收成長仍達 3.5%。其中，北美地區營收表現尤其強勁，達到 18%的雙位數成長。博世在歐洲地區的營收成長亦為強勁，達到 7.7%。財務長表示:「從新財務年度的前幾個月來看，2023 年也將是充滿挑戰的一年。」他解釋，原物料及能源市場的價格以及通貨膨脹率預計將保持高位。博世預估 2023 年全球經濟成長率僅 1.7%，較上年大幅降溫。 儘管經濟環境前景不甚理想，博世為 2023 年集團總營收所設定的成長目標仍為 6% 至 9%，息稅前營業利潤率目標則為 5%。 Forschner 說:「我們希望藉此更接近至少 7% 息稅前營業利潤率的長期目標，並為此設定了雄心勃勃的路線圖。」
交通移動業務:重整帶動成長
博世正重新調整其交通移動業務，以因應不斷變化的市場和客戶需求。目標是以單 一來源的客製化解決方案，提供更完善、更快速地滿足既有和新客戶的個別需求。 Hartung 表示:「我們希望持續保持領先，作為科技供應商和交通移動產業客戶的首選合作夥伴，我們正在為此做準備。」博世的交通解決方案事業群目前在全球 66 個國家的 300 多個據點擁有約 230,000 名員工。該事業群將更名為「博世交通移動」事業群，並在集團內自負盈虧並有自己的領導團隊。自 2024 年 1 月 1 日 起，個別部門將重整，並賦予橫向職責。博世集團執行長宣布，重整後的博世交通移動業務事業群的營收目標是在 2029 年前平均成長 6%，屆時年營收目標預計將逾 800 億歐元。其中，汽車軟體市場將是未來重要成長動能之一，預計至 2030 年將成長三倍。博世交通移動事業群將為客戶提供軟體定義汽車相關的作業系統， 以及特定領域應用程式的軟體解決方案。博世同時也正大力拓展其汽車電子業務: 為了滿足對碳化矽晶片日益成長的需求，博世計畫收購美國晶片製造商 TSI 半導體公司的部分業務。未來數年，博世希望投資逾 14 億歐元在這家位於美國加州 Roseville 的半導體公司，並重整其生產基地。自 2026 年起，第一批創新材料的八吋晶圓碳化矽(SiC)晶片預計將在該地生產。
能源暨建築科技:替代性供暖帶動成長
Hartung 認為全球能源系統的改革尤具商業潛力，他指出:「縱使我們在既有的領域非常成功，但成功將不僅限於此。以供暖系統的電氣化而言，市場對我們的熱泵產品有高度的需求。」在博世，此領域與汽車電力動力系統同為超越平均市場成長率的領域。博世現正擴大其熱泵產能，預計 2023 年底，在歐洲投資總計逾 10 億歐元。繼今年年初在德國 Eibelshausen 開始量產熱泵，博世日前甫宣佈在波蘭 Dobromierz 新建另一座工廠。為了讓屋主能夠負擔得起現代化的供暖系統，我們 也正推廣混合式解決方案。只要結合現有的燃氣鍋爐與較小型的熱泵，通常就無須大規模翻新，且與僅使用熱泵的解決方案相比，這類現代化改造的成本將可降低 30%。博世預估歐洲熱泵市場將在 2023 年成長 20% —博世相關業務的增速將超 過市場兩倍。該市場的快速成長預計將持續至 2025 年，博世亦將受益於商業建築物的能源效率及成本效益提升:在收購樓宇自動化公司 Hörburger AG 後，博世的產品組合進一步拓展至樓宇自動化領域。
工業科技和消費性產品:極具野心的成長目標
在工業科技和消費性產品領域，博世亦處於成長道路上:自 2016 年以來，工業科 技的營收成長至 70 億歐元。Hartung 說:「為在工業科技居領導地位，我們的年營收目標是在 2028 年時達到 100 億歐元。日前收購的液壓控制系統公司 HydraForce 及其大約 2,100 名員工將扮演重要角色。收購 HydraForce 使我們的輕巧型液壓控制系統營收增加三倍，此外，其經銷商網路亦將協助我們進入美國市 場。」博世力士樂同時也正進軍電氣化行走機械的全新領域，日前發表 eLion 專 案，為該領域完整的產品組合。此外，博世力士樂亦獲得大量非公路用車製造商訂 單。Hartung 表示:「拖拉機、混凝土攪拌機和挖土機的電氣化，正是業界引頸期盼的解決方案。」
消費性產品事業群同樣設定雄心勃勃的成長目標:例如，博世電動工具的目標是在 2030 年營收成長一倍以上，突破 100 億歐元。為達成此目標，博世去年已投資約三億歐元，拓展配件等業務領域，今年計劃再加碼九位數歐元投資。北美將為博世 電動工具發展重點地區之一，該區域約佔全球電動工具市場逾40% 。博西家電同 樣致力於鞏固其北美市場地位:例如，自 2024 年起，博世家電將在墨西哥新設工 廠，為北美市場生產製冷設備。
2022 財務年度:各事業群營收表現 交通解決方案事業群為博世最大的事業群，營業額較上年大幅成長 16%，(在調整 匯率影響調整後為 12.1%)，達 526 億歐元。息稅前利潤率自 0.7% 上升至 3.4%， 優於預期。Forschner 表示:「儘管晶片長期短缺且汽車生產成長乏力，我們在交 通移動相關領域的營收仍大幅增加。不過，我們也被迫調整價格以因應成本上 升。」工業科技事業群受益於強勁的工具機市場，營收成長至 69 億歐元，年增 13.9%，(匯率影響調整後，年增 11%)，息稅前利潤率增加至 9.8%。儘管消費性 產品事業群受家用電器和電動工具需求驟降影響，年營收仍成長 1.5%，(匯率影響調整後，年增 1.6%)，達 213 億歐元。此外，獲利受逐步退出俄羅斯市場業務所 影響，息稅前利潤率為 4.5%，同比上一年為 10.2%。能源暨建築科技事業群在2022 年營收成長強勁，年增率為 17.4%，(匯率影響調整後，年增 15.9%)，達 70 億歐元。其中一項成長動能為環境友善供暖科技的大量需求，息稅前利潤率為 6% (2021 年為 5.1%)。
2022 財務年度:各區域營收表現Forschner 表示:「2022 年博世集團在全球各個區域營業額皆有顯著增長，美洲 地區表現尤為亮眼。」北美地區營業額年增率 25.7%，達 144 億歐元，經匯率影響調整後年增 12.3%。南美地區營收達 18 億歐元，年增 26%，調整匯率影響後為 16.7%。歐洲地區營收年增 7.3%，達到 443 億歐元，經匯率影響調整後年增率 為 9.8%。在亞太地區以及其他地區，營收成長 12.8%，達 277 億歐元。經匯率影響調整後，成長率為 7.1%。
2022 年員工人數:全球增加 18,724 人截至 2022 年 12 月 31 日，博世集團在全球擁有 421,338 名員工，較前一年增加 18,724 人。全球各區域員工人數皆有成長，增加最多的地區為美洲和亞太地區。 博世全球研發人員增加 9,422 人，總數達 85,543 人，其中約 44,000 人從事軟體開發工作。