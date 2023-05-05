▲ BMW i 高速充電 環台網絡全面串聯

BMW 總代理汎德持續攜手全台經銷商建置 BMW 環台充電網絡，預計 2023 年 Q2 全台將會有 15 座 BMW i高速充電站完工，同時與中興電工 iCharging 合作，預計今年底前 BMW 電動車主將可享有共 43 座、88 組充電裝置的 CCS1 規格 DC 直流充電站；此外，更打造全台共 200 座 BMW 目的地充電站點，包含豪華度假飯店、大型百貨購物商圈與全面升級的全新台北 101 充電站點，環台充電網路全面串聯。
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BMW i 高速充電站 350kW 超大功率 6 分鐘即可為 iX xDrive50 補充 100km 續航里程
BMW 總代理汎德攜手全台經銷商陸續建置全台共 15 座、最高充電功率可達 350kW 的 BMW i 高速充電站，以最高續航里程可達 630km 的 BMW iX xDrive50 為例，僅需 6 分鐘就能補充 100km 的續航里程，而 BMW 總代理汎德也同時與第三方充電服務品牌「中興電工 iCharging」合作，搭配中興電工 iCharging 於高速公路服務區、市區熱點等交通匯集重點區域的 CCS1 規格 DC 直流充電站點，目前全台已有 17 處站點、33 組充電裝置，同時也預計於 2023 年 Q3 前完成高速公路服務區第二期充電站建置，結合 BMW i 高速充電站，建構出全台多達 43 處、88 組高速充電裝置。
貼心便捷自由 BMW 目的地充電讓您時刻滿電啟程
BMW 總代理汎德在擘劃全台高速充電網路的同時，為提供 BMW 電動車車主更便利的電能生活，每一趟旅程休憩後均能滿電啟程，更偕同全台經銷商規劃全台共 200 座 BMW 目的地充電站，包含台北、新北、苗栗、台中、南投、彰化、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮等地的豪華度假飯店、大型百貨購物商圈與全面升級的全新 BMW 台北 101 充電站點，目前全台已完成共 23 處、48 組充電裝置，讓 BMW 電動車車主不論在台灣何處，都能暢意享受純電用車生活與充電服務。
全面布局未來智慧生活車主專屬 BMW 充電 App 2.0
為使 BMW 電動車車主純電生活更顯便利與智慧，BMW 總代理汎德推出 BMW 電動車主專屬「BMW 充電A pp」智慧服務，透過 BMW 充電 App 即可輕鬆搜尋鄰近的 BMW 或第三方充電服務站點, 同時跨平台整合中興電工 iCharging, 車主只需要開啟 App 並掃描充電站點的 QR Code 就能直接啟動 BMW i 高速充電站或 iCharging 站點充電服務；此外，BMW 充電 App 不僅能查詢全台充電站點、及時查看愛車的充電狀態、愛車充電紀錄，更能即時查詢 BMW i 高速充電站與 iCharging 充電站目前可用的充電裝置數量，讓 BMW 電動車車主更能隨時安排充電行程與計劃，純電生活更顯便利。
對於電動車主的純電生活，BMW 總代理汎德預先設想每一處細節，導入全新 BMW i 高速充電站充電服務分享功能，當 BMW 車主的愛車借給朋友或家人且需要充電時，不須下載 BMW 充電 App，只要用智慧型手機的相機掃描站點上的 QR Code 並填入車主與車輛資訊，就能直接幫車輛啟用充電服務，結合便利的信用卡綁定數位支付功能，更貼近現代人使用智慧移動裝置及線上行動支付的生活習慣，將車主純電用車生活的安心與信賴感視為第一要務。