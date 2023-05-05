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福斯商旅攜手「行無礙協會」推廣無障礙移動服務

▲ 福斯商旅攜手「行無礙協會」推廣無障礙移動服務
▲ 福斯商旅攜手「行無礙協會」推廣無障礙移動服務

2GameSome - 有車賞

台灣福斯商旅秉持福斯集團＃WeNotMe 品牌精神，推出旗下全車系福祉車款，持續深耕推廣無障礙移動服務。同時，不斷為救護人員引進性能、機能與安全防護優異的救護車款，扮演救護人員最佳後盾。福斯商旅也長期投入在地宗教活動，耕耘臺灣在地文化，並結合無障礙移動服務，期盼藉此善盡社會責任，帶動國人對於相關議題的重視。

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福斯商旅致力推動福斯集團＃WeNotMe 品牌精神不間斷

    福斯商旅今年為第 15 年支持大甲媽祖遶境活動，除以實際行動投入在地宗教文化活動，在遶境期間亦提供無障礙計程車、Caddy 福祉車等，實現身障朋友與年長者的遶境心願。此外，福斯商旅亦於 2013 年首次與「行無礙資源推廣協會」合作，以 Caddy 福祉車款共同推廣無障礙旅遊，讓身障朋友享受一般人的陽光與自由。為響應「12 月 3 日國際身心障礙者日」，2022 年 12 月初進一步與「行無礙資源推廣協會」共同舉辦「自由 行無礙記者會」，現場展示 Crafter、T6.1 與 Caddy 等多款無障礙車款及專業的爬梯機服務，一舉解決水平和垂直移動的行動阻礙。今年雙方再次攜手，參加「ATLife 2023 臺灣輔具暨長期照護大展」齊力推動無障礙移動的最佳解決方案。

福斯商旅攜手行無礙資源推廣協會

根據衛福部統計，平均 158 位重度以上身障朋友共用 1 台復康巴士(1) ，福斯商旅深刻感受無障礙資源的不足，首度與「行無礙資源推廣協會」合作，參加今年「ATLife 2023 臺灣輔具暨長期照護大展」現場展示全新 Caddy 福祉車，搭載歐洲最大輔具製造商德國 AMF-BRUNS 公司為輪椅使用者所設計之套件，提供安全有保障的無障礙移動解決方案。Caddy 福祉車在安裝此套件後仍可藉由其寬敞空間，擁有五名一般乘客與一名輪椅使用者的乘載能力，讓許多身障朋友與年長者，無論出門就醫或是出遊不再是阻礙。行無礙資源推廣協會許朝富總幹事表示：「這次很開心與福斯商旅能再次合作參加輔具展！因為暢行無阻是基本人權，除了行無礙協會積極推動爬梯機的垂直移動，我也同時期望台灣的身障朋友可以同樣走出去，活出多采多姿的生活，因此積極推動無障礙旅遊及生活，讓他們走出家門，享受海闊天空的自由。」

福斯商旅暖心照護  現場提供 3D 光柵科技互動遊戲

輪椅族群的身障朋友和一般民眾的視線角度，始終是不同，福斯商旅在此次輔具展特別採用 3D 光柵科技，來打造模擬身障朋友視角的互動遊戲，讓一般民眾也能藉由親身感受身障朋友的視線高度，從中瞭解他們可能遇到的無障礙移動困境。同時，也期望透過相互交流吸引更多人關注「行無礙」議題。現場依照指示完成互動遊戲就送福斯商旅精美杯墊乙組，數量有限、送完為止。福斯商旅邀請您一同關心無障礙議題，讓台灣無障礙的友善行動環境更被重視。

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