▲ 福斯商旅攜手「行無礙協會」推廣無障礙移動服務

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福斯商旅致力推動福斯集團＃WeNotMe 品牌精神不間斷





福斯商旅今年為第 15 年支持大甲媽祖遶境活動，除以實際行動投入在地宗教文化活動，在遶境期間亦提供無障礙計程車、Caddy 福祉車等，實現身障朋友與年長者的遶境心願。此外，福斯商旅亦於 2013 年首次與「行無礙資源推廣協會」合作，以 Caddy 福祉車款共同推廣無障礙旅遊，讓身障朋友享受一般人的陽光與自由。為響應「12 月 3 日國際身心障礙者日」，2022 年 12 月初進一步與「行無礙資源推廣協會」共同舉辦「自由 行無礙記者會」，現場展示 Crafter、T6.1 與 Caddy 等多款無障礙車款及專業的爬梯機服務，一舉解決水平和垂直移動的行動阻礙。今年雙方再次攜手，參加「ATLife 2023 臺灣輔具暨長期照護大展」齊力推動無障礙移動的最佳解決方案。





許朝富