▲ BMW 攜手 2023 年度台北當代藝術博覽會，i7 純電藝術擔綱主秀

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台北當代攜手台灣及國際頂尖畫廊，以生機勃勃之姿亮相登場，此次，展覽將分為三大區域：由「當代網域」為主軸，加上展示新興藝術的「新生維度」，以及聚焦歷史意義策展的全新展區「藝術載點」，為期三天的台北當代藝術博覽於 5/12(五)至5/14(日) 假南港展覽館舉行，邀請來自全球各地近百間頂級畫廊與藝術家共同呈獻當代頂尖藝術作品。BMW 以最獨一無二的璀璨「移動藝術品」之姿於博覽會現場展出兼具現代科技與前衛美學的全新世代豪華純電旗艦 BMW i7，當登峰造極的製車工藝中加入了美與感性，賦予 BMW i7 耀眼無比的璀璨靈魂，並以電能科技揭示品牌對於永續未來新移動方式的細膩描繪，BMW 將帶領豪華汽車領域迎向超越過去一切所見的新高度。同時，BMW 總代理汎德為打造全面沉浸式的感官體驗，在賞車之餘更讓賓客擁有最頂級舒適的貴賓休憩空間，凡為 BMW 車主於現場出示車鑰匙以及 MY BMW App，而或台北當代 VIP 貴賓出示數位貴賓入場證即可進入貴賓休息空間，現場除了提供美味小點外，也將每日限量供應由拿下世界沖煮大賽冠軍的咖啡師王策所主理的精品咖啡，邀請眾人一同在豪華靜謐氛圍中享受藝術之美。
BMW X 鳳嬌催化室 X 好事交易所 永續藝術座談
作為全球豪華汽車領導品牌，BMW 集團也以 RE：THINK、RE：DUCE、RE：USE 以及 RE：CYCLE 為理念，在生產過程中使用綠色能源、提升再生原料使用率並減少廢料的產生，以達成降低碳排放與循環經濟的永續發展目標。BMW 總代理汎德秉持與原廠相同的理念，共同肩負起對於環境永續發展的承諾，期望藝術與文化成為一種永續態度，此次在台北當代藝術博覽會舉辦期間，於於 5/12(五) 下午 BMW 總代理汎德特別邀請「鳳嬌催化室」與「好事交易所」共同響應，透過兩位主理人的對談探討再生原料的重要性，以及融合藝術與永續的各種可能性。
身為眾多世界級藝術盛會的官方合作夥伴，BMW 長期以來秉持推廣文化藝術的企業社會責任，致力將藝術普及到世界各地，不間斷地贊助全球各地不同種類的藝文活動，領域遍及當代藝術、古典與爵士音樂、設計與建築等，為延續原廠理念，BMW 總代理汎德長期以來持續贊助國內各項藝文表演活動，而與台北當代自 2019 年首屆合作至今第四屆，更展現 BMW 總代理汎德對於表演藝術與文化創意產業的支持及重視。
「2023 年台北當代藝術博覽會」活動資訊：
- 活動時間：2023 年 5 月 12至14 日 11:00 AM – 5:30 PM
- 活動地點：台北南港展覽館一館4樓 (台北市南港區經貿二路一號)
- 更多活動訊息可至台北當代活動官網：www.taipeidangdai.com