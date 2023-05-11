純電掀背Alpine A290_β概念登場 配置中央駕駛座椅超特別

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純電動力正在Alpine品牌當中漸漸發酵，全新的A290_β有著許多特點，從名字上就可以知道，而這其中的「A」代表的是Alpine，「2」代表的是B-segment車款，「90」則代表未來有著多種的生活方式，而最後的「β」代表這輛車是明年正式量產版本的概念款，目前這輛概念車的大小在車長方面是4,048mm、寬1,849mm、高1,478mm，裝載著一套20吋的胎圈看起來非常性能，而輪框的形狀在中央採用正方形的樣貌，並且在中心鎖孔下方有法國國旗的代表色，搭配上米其林專門為此輛車開發的輪胎，這條胎也預計會搭配在量產車當中服役。
目前關於車輛的動力數據尚未揭露，不過使用上了多款A110身上的配件，像是Brembo的四活塞煞車卡鉗，還有懸吊系統的配置也都與A110相當類似，後方採用多連桿的搭配加上前後防傾桿，讓操控表現可以更好，而內裝是這輛概念車最大的亮點，因為在前排只有單一個駕駛座，並且置於車輛的正中央，在該駕駛座的左右後方都還各有一個座位，三張椅子都採用了碳纖維材質打造，儀表台上極簡風格的設計令人感到熱血沸騰，但這些會不會延伸到量產車上目前不得而知，只能等到2024年正式發表量產車的時候才會知道了。