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平價電動勞斯萊斯－BMW i7 xDrive60 Excellence試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

全新世代的BMW 7系列我們已在先前體驗過了，不論外型、座艙、配備與動態全都有著極高的評價，但沒想到i7竟還能再超越，也因此有了這標題。

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全新世代BMW 7系列發表時就讓人相當期待，尤其對電動車i7更抱持高度好奇，不知身為品牌旗艦大作會有何表現？然而在試駕過後，新世代7系列的座艙科技配備、31.3吋懸浮式劇院螢幕與動態及乘坐表現我們都給予極高的分數，甚至外觀還有像似萊斯勞斯的神韻，近日則試駕到期待已久的i7，雖然配備與上次740i Excellence相同，但不同的動力系統與更安靜的行路表現則帶來截然不同的感受。

i7車長同樣為5,391mm。
i7車長同樣為5,391mm。
i7外觀有多藍色飾條與i銘牌。
i7外觀有多藍色飾條與i銘牌。
為突顯電動車身分所以廠徽也有藍色元素。
為突顯電動車身分所以廠徽也有藍色元素。
輪圈款式沒有改變，側裙處則有佐藍色飾條。
輪圈款式沒有改變，側裙處則有佐藍色飾條。
i7 xDrive60採用全新第五代eDrive動力科技，配置105.7kWh鋰電池組，除擁有高達625公里的續航里程，更能繳出544hp最大馬力與76kgm扭力輸出。實際上路i7 xDrive60忠實呈現動力數據，比740i更強大的性能完全無視於2,640公斤車重，不僅絲毫不費力就能讓i7健步如飛，而稍加替油門施壓更是會給予飽滿推力作為回應，甚至奮力重踩還會有股強勁力量併發。然而這僅是在一般模式，倘若切至Sport模式，方才所有力量會放大數倍，尤其重踩更會讓感官有如瞬間被大石壓住的感受，接著下一秒就是能量全數釋放所產生的G力造成的腦部不適，雖不適但卻會讓人上癮想要一而再的重複，當然這只允許車上只有一個人情況下駕駛，不然被老闆炒魷魚可別說沒事先提醒。

i7 xDrive60搭載第五代eDrive動力科技，配置105.7kWh鋰電池組，具有625公里續航里程。
i7 xDrive60搭載第五代eDrive動力科技，配置105.7kWh鋰電池組，具有625公里續航里程。
544hp-76kgm動力輕鬆就能讓2,640公斤的i7輕盈奔跑，重踩加速力道甚至還會有讓人感到些許不適。
544hp-76kgm動力輕鬆就能讓2,640公斤的i7輕盈奔跑，重踩加速力道甚至還會有讓人感到些許不適。
i7不僅有粗暴強悍的加速力量，於彎中動態更有著不像車長5,391mm大傢伙該有的靈活度，然而這得要歸功於整合式後軸轉向系統，不僅如此所配置電子懸吊更能有效抑制側傾，使其在面對連續彎路依舊保有穩定表現。但並不是多數車主會在山路進行激烈操駕，主要還是優雅高貴的移動，而這部分更是i7的強項。

上次試駕740i Excellence就對行路質感大感驚艷，電子懸吊與前後軸自動水平氣壓式懸吊系統，猶如熨斗般將大部分路面不平處撫平，只允許些許溫和回饋傳遞至車艙。而原已相當出色的隔音工程，如今電動系統又少了引擎運轉聲，才深感車室竟是如此安靜，這也是為何會說是平價電動勞斯萊斯。

整合式後軸轉向系統讓i7於彎中擁有靈活表現。
整合式後軸轉向系統讓i7於彎中擁有靈活表現。
在Sport模式下動態音效會鮮明。
在Sport模式下動態音效會鮮明。
電子懸吊與前後軸自動水平氣壓式懸吊系統，提供幾乎無任何震動的行路感受。
電子懸吊與前後軸自動水平氣壓式懸吊系統，提供幾乎無任何震動的行路感受。
i7 xDrive60與740i Excellence除動力與驅動系統不同外，配備部分則都有相同規劃，因此迎賓自動車門、12.3吋數位儀錶、14.9吋中控觸控螢幕、環繞光幕Individual Merino皮革加熱/通風座椅、Swarovski頂級水晶內裝套件、無線充電、自動變換車道、360度環景輔助攝影、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、記憶範圍達200m記憶路徑停車輔助、自動倒車輔助、17支揚聲器Bowers & Wilkins音響系統等全都有配備。

米白色皮革進一步放大車室視覺空間，試駕車型有選配Individual Full-Leather Merino全真皮內裝，所以座艙下半處皆為Merino皮革，地墊亦是絨布材質。
米白色皮革進一步放大車室視覺空間，試駕車型有選配Individual Full-Leather Merino全真皮內裝，所以座艙下半處皆為Merino皮革，地墊亦是絨布材質。
中空當然也是14.9吋螢幕。
中空當然也是14.9吋螢幕。
AR擴增實境導航方便駕駛觀看資訊。
AR擴增實境導航方便駕駛觀看資訊。
於半自動駕駛狀態輕撥方向燈桿，自動變換車道系統會進行幫車輛變換車道。
於半自動駕駛狀態輕撥方向燈桿，自動變換車道系統會進行幫車輛變換車道。
不只門板按鈕也能透過中控操作車門。
不只門板按鈕也能透過中控操作車門。
前座椅採Individual Merino包覆和具備加熱/通風功能。
前座椅採Individual Merino包覆和具備加熱/通風功能。
iDrive控制旋鈕、音量控制鍵、排檔撥桿、座椅調整旋鈕為Swarovski水晶。
iDrive控制旋鈕、音量控制鍵、排檔撥桿、座椅調整旋鈕為Swarovski水晶。
由於為電動車因此中控與儀表有提供電量與充電等資訊。
由於為電動車因此中控與儀表有提供電量與充電等資訊。
當然後座具有按摩功能的豪華總裁座椅也沒缺席，而42.5度椅背調整幅度與腿靠功能，及8K提供Netflix、Youtube影音平台的31.3吋懸浮式劇院螢幕，更能在移動過程中放鬆享受。

3,215mm軸距帶來相當寬敞空間。
3,215mm軸距帶來相當寬敞空間。
豪華總裁座椅能讓人徹底放鬆，但可惜椅背角度不夠傾斜。
豪華總裁座椅能讓人徹底放鬆，但可惜椅背角度不夠傾斜。
坐在後座透過31.3吋懸浮式螢幕追劇是很舒服的事。
坐在後座透過31.3吋懸浮式螢幕追劇是很舒服的事。
扶手5.5吋觸控螢幕可啟閉懸浮螢幕、座椅調整、按摩、調整風格。
扶手5.5吋觸控螢幕可啟閉懸浮螢幕、座椅調整、按摩、調整風格。
燃油7系列於各方面都已有出色的表現，而i7除擁有更充沛強悍的動力輸出，無聲的運轉更替車室營造出寧靜的環境，搭配撫平路面創造的絕佳乘坐質感，i7根本就是平價電動勞斯萊斯，而這也讓人更好奇Spectre會有何驚人之舉？

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