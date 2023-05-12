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TDR已納入有價證券範圍 學者：邏輯謬誤，籲速修法

▲輔仁大學法律學院院長享土木教授贊同TDR修法。（圖／翻攝自輔仁大學官網）
▲輔仁大學法律學院院長享土木教授贊同TDR修法。（圖／翻攝自輔仁大學官網）

記者金武鳯/綜合報導

台灣存託憑證（TDR）是否為證交法規範的有價證券，引發財經法界學者爭論。曾在證管會二組工作的輔大法律學院院長郭土木表示，金管會堅持（七十六）臺財證（二）字第九○○號公告，已核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券，是邏輯謬誤，應儘速修法。

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郭土木說明第900號公告背景，那是因為76年還是動員戡亂時期，為了避免外國有價證券走私到我國後無所管制，因此有了900號公告，將外國有價證券進到我國境內後，列入管制的範圍。所以900號公告是針對外國有價證券。再者，當時900號公告要管制的對象，是原汁原味的外國有價證券，但是TDR是我國的存託機構在我國境內，依據我國法令所發行，並非原來的外國有價證券，而是獨立商品，因此TDR並不是900號公告所要涵蓋的範圍。

郭土木強調，TDR直到87年才出現，所以76年的900號公告，不可能預見11年後才出現的金融商品。換句話說，76年的900號公告，並未核定臺灣存託憑證是證券交易法上的有價證券。

輔仁大學法律學系教授張明偉表示，TDR正確的法律適用是101年1月5日修正證券交易法第165-2條之後，至於之前所犯案者，應遵循「法律不溯及既往的原則」。張明偉還提出釋字第443號解釋理由書所述層級化法律保留原則，證券交易法第6條第1項所定之「經主管機關核定之其他有價證券」，在無涉罪刑法定主義部分（例如民事損害賠償），得以規範密度較低之方式、以較寬鬆之標準判斷有價證券是否業經核定。

台北大學法律學系教授游進發認為，法律人應該「依法裁判、依法行政，若有人在101年前因炒作TDR，可用民法的損害賠償來妥善解決，而非用刑法論罪，不該硬扯根本未核定的900號有核定，相關法律的適用要三思。」

律師李永然認為TDR應該算是「境外結構型商品」，但101年之前《境外結構型商品管理規則》還未制定，卻有四位被告遭判刑定讞，不符合「罪刑法定主義」和「刑法解釋法律性」等原則。因為未來可能還是會有新興金融商品出現，最終還是需要從《證券交易法》第6條第1項適用範圍著手，以明確化主管機關核定之權責。


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