母親節12大速食優惠！炸雞餐殺99元、大薯買1送1　甜甜圈10入299

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時，麥當勞粉絲們也可以鎖定Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。
💘頂呱呱：炸雞、呱呱包餐「均一價99元」
頂呱呱即日起至5/21，慶祝母親節快樂，寵愛媽咪下殺66折，全台頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店）及限foodpanda外送平台。「寵愛媽雞餐」原味炸雞＋地瓜薯條＋35元飲品，特價99元（原價150元）；「勇抱呱寶餐」呱呱包＋阿勇雞塊 x 5＋35元飲品，同樣特價99元（原價150元），划算開吃。提醒大家炸雞部位為店家指定，不可更換。
💘肯德基：炸雞蛋撻餐下殺99元 隱藏優惠代碼被挖出
肯德基母親節推出「女王登基必勝日」優惠活動，PK雙饗卡APP會員獨享，絕省脆雞餐「咔拉脆雞＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋可樂(小)」下殺99元！5塊雞金選餐「咔拉脆雞 x 5＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(中) x 2」只要349元（原價558元）。
PK雙饗卡APP會員，5/2～5/22期間可享美食優惠券56折起，每日登入APP還可抽Dyson吹風機、宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊二食雙人住宿券等超讚獎品。
街口會員獨享肯德基限定優惠，即日起～2023/7/31，至肯德基使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享優惠，「4塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋2份香酥脆薯(小)＋2杯百事可樂(中)」，只要315元（原價686元），當場現省371元。提醒大家，線上點餐需至肯德基官網「優惠券專區」輸入優惠代碼「23512」就能使用；不適用外送，優惠不得同時併用喔。
💘拿坡里：「8塊炸雞桶」369元 7款時蔬「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店推出整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31，竟然折扣長達一個月；同時加碼「時蔬買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款，即日起凡點購「雞腿二重奏」，即可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），優惠同樣到5/31止。
不過，4月底才剛上市的「酥炸杏鮑菇」新品，即日起至5/31，推薦嚐鮮「酥炸杏鮑菇」，就再送一份「酥炸杏鮑菇」，等於單點也能「買一送一」。
💘漢堡王：9款「買1送1」
即日起～5/31「江湖救急優惠券」，個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元。
5月勞動月再加碼即日起～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。
💘必勝客：西京燒職人鮭魚比薩套餐
必勝客母親節打造「西京燒職人鮭魚比薩」，搭配好評回歸的菠蘿芝心餅皮、玉子燒、義大利煙燻莫札瑞拉起司，搭配母親節期間限定「日式花結」包裝盒。小家庭則可選擇「母親節小套餐」，西京燒職人鮭魚大比薩一個＋厚燒醬烤BBQ(2腿2排)＋QQ球一份(8顆)，只要888元起；以PK APP訂購再加送原味冰藏起司塔一個。
超豐盛大餐「人氣媽媽套餐」，則有西京燒職人鮭魚大比薩＋經典口味比薩（外帶為大比薩，外送為小比薩＋厚燒醬烤BBQ(2腿2排)＋黃金和風鱈魚塊10塊＋1.25公升可樂一瓶，只要1,259元起，同樣享有APP訂購優惠。
💘繼光香香雞：雞塊長期優惠
繼光香香雞歡慶新品上市，4/20～6/28，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元；超過15cm的爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）特價99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。
💘Mister Donut：任選「甜甜圈10入299元」
Mister Donut限今天，買1款現做飲品送1款價值39元甜甜圈。Mister Donut於5/14(日)前，任選10個甜甜圈優惠價299元。以上皆限選39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本活動。
即日起還推出「購買5款39元甜甜圈＋1入康乃馨」可享組合價199元。限選39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，售完為止。
💘亞尼克：抽300元折價券 加49元送馨花開精美小禮
亞尼克母親節推出草莓奶蓋生乳捲、草莓乳酪慕斯等4款新品，還能搭配官網「Uber馬上送」服務。於全通路購買生乳捲全品項，即可獲得亞尼克X momo購物網聯名限量刮刮卡乙張，有機會刮中美腿機等張張有獎；於門市消費滿2,500元，再送「momo購物網300元折價券」與質感療癒小物。
5/14母親節當天，於門市購買或提領指定母親節系列蛋糕商品，還可用49元加價購「媽媽專屬馨花開」精美小禮。
💘肉多多：4人同行免費「大吃一斤」肉肉山
肉多多火鍋母親節推出「女王月」優惠活動，即日起至5/21，4人同行點用套餐就免費贈送「大吃一斤」肉肉山，堆滿活力梅花豬600公克的大肉盤，幫大家加菜。
💘金子半之助：身分證「中2碼」享77折優惠
金子半之助即日起至5/15(一)，祭出對中身分證享新品優惠活動，只要正反面有「2個7」，不只身分證字號，連生日、補發日期通通算，中「2個7」就能享新品「升級套餐77折」優惠，最高現省121元（服務費另計）。
💘石研室：拍照打卡「幾人送幾份肉盤」
石研室即起至5/14歡慶母親節祭出回饋活動，只要帶媽媽到全台石研室門市一起圍爐用餐，全員入鏡拍照、並於社群平台上傳打卡就送肉盤。完成指定活動條件後，同行用餐人數有幾位，每人都能招待100克牛五花、或100克梅花豬肉盤，相當於「幾人送幾份肉盤」，2人招待200克、4人招待400克，以此類推。