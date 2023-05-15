24歲學霸女優宣布停止拍片 痛揭病因「無法站起來」
24歲日本AV女優結城莉乃擁有傲人G奶，還是日本知名大學法律系畢業，是位「學霸女優」。2021年她宣布出道，當時宣稱是為了報復前男友而下海拍AV。近期她卻鮮少更新動態，昨（14）日無預警宣布，日後無限期停止活動，並透露她罹患「纖維肌痛症」。
記者薛羽彤/綜合報導
結城莉乃表示，這一年來自己都為發燒症所困苦，今年身體感到異常卻選擇繼續工作，直到3月下旬嚴重到，連身體都站不起來，為了不給片場工作人員帶來困擾，與公司討論後決定先無限期休養。結城莉乃透露，自己因為罹患了「纖維肌痛症」才會如此，在日本約200萬人曾診斷出此疾病，連美國女星女神卡卡（Lady Gaga）也深受此病所苦。
結城莉乃形容病症，「全身關節與肌肉出現激烈疼痛，手指頭沒有了力氣，連寶特瓶都打不開，也無法修剪指甲」，這一個多月來，她接受許多檢查，終於開始治療，加上藥物服用，調整身體狀況還是需要時間，但也因為終於找到病因，她心情感到有點開心。
最後，結城莉乃認為作為AV女優需要精神與體力，拍攝時總想著要拿出120%的氣勢，她表示在她能笑著完成自己的工作之前，要先休息一陣子。結城莉乃強調，自己沒有要引退AV界，今後會持續更新社群動態，也在考慮經營YouTube。