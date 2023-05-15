▲ 固特異 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 登台！建議售價 5,700 元起

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去於全球各大賽場展現高性能胎實力的Eagle F1系列，今年也正式在台推出全面升級之高階豪華性能胎 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6，融合操控性能與靜音舒適並蓄。台灣固特異輪胎總經理張智森表示：「台灣固特異一直以來秉持『持續創新，一路領先』精神，不斷精益求精，為台灣市場帶來多樣化產品，滿足日新月異的市場需求，最新上市的 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6，相較前一代產品，提供消費者在乾地操控、濕地掌握、降噪水平等三大面向的全方位升級，期許為台灣消費者打造更極致的行路奔馳體驗。」
源自賽道跑車血統與頂規性能集結 全面掌握 駕馭自如
Eagle F1 Asymmetric 6 採用最新乾地自控 Plus 科技，強化輪胎在乾燥路面操控表現，自適應的接地面積及最佳化胎腔形體設計，讓車體在重心移轉時，胎面仍能最大化接觸地面，有效提升柏油路面高速駕駛時的輪胎穩定性及精準操控，利用可靠的抓地力及反應力，讓駕駛行路奔馳更加游刃有餘。
雨戰實力方面，Eagle F1 Asymmetric 6 仰賴濕地貼合 Pro 科技，於輪胎外層採用新型態橡膠化合物，增加輪胎踏面與路面的微細接觸面積，使輪胎更加緊密貼地，增進濕滑路面的煞停及掌控力，成就濕地路面完美操控。且藉由多方面性能升級，Eagle F1 Asymmetric 6 擁有更低的滾動阻力，可同步幫助燃油效率及提高電動車的續航里程。
Eagle F1 Asymmetric 6 亦兼備創新消音花紋技術，中央肋條採用細花刀槽設計，可以有效減少噪音產生；橫向溝槽則採漸進式導角設計，以達到降低噪音頻率效果，更透過整體重量減輕及空氣動力學側壁設計，降低空氣流動對行駛中輪胎及車體側面氣流影響，帶給駕駛更安靜、舒適的行車感受。
固特異 Eagle F1 Asymmetric 6 於 2023 上半年已陸續上市 17、18 吋產品，鎖定運動型及高端豪華車款，隨著全球汽車市場逐步電動化，更同步適用於電動車車款，包含 Porsche Boxster、Cayman、Mercedes-Benz B/C/E-Class、BMW 3/4/5 系列及 Audi A4/6 等。建議售價 5,700 元起，現於固特異 Autocare 品牌旗艦店及全台配合銷售店點全面上市，詳情請洽固台灣固特異官方網站。
現購買公司貨將享有體貼周到的售後服務，台灣固特異提供購買公司貨即可享六年品質保固或安心五顧，全新 Eagle F1 Asymmetric 6 公司貨於胎壁外側刻有三輻式方向盤標記可輕鬆辨別。台灣固特異領先業界的安心五顧內容包含 1 年路損安心保固、90 天滿意體驗保固、1 年免費道路救援、採含全胎補償的 6 年產品品質保固、24 小時客服中心等超值保固項目，更多詳細內容請參考台灣固特異官網安心五顧介紹。
為回饋喜愛 Eagle F1 系列產品消費者，即日起至 5 月 31 日，凡購買 4 條 Eagle F1 Asymmetric 6 還可參加限定刮獎，有機會刮中 Sony 智慧顯示器、ViewSonic 投影機、家樂福禮券、Eagle F1 隨行杯等超值好禮，邀請台灣消費者一起感受極致完美操控的駕馭魅力，更多活動詳情請洽台灣固特異官網活動介紹。
馳騁公路與賽道的暢快感受 温昇豪不藏私分享型男玩車指南
新品上市記者會現場更邀請演藝圈玩車型男代表温昇豪暢談個人享受駕馭快感的男子日常，温昇豪分享除了經常與圈內好友組成男神車隊相約玩車，身為男神車隊一員，温昇豪也談到：「玩車多年，速度、馬力對我來說當然都很重要，身為跑車資深玩家和爸爸身分的我，最注重的其實是『駕馭性與安全性兼具』，在不同的天氣、不同的乾溼道路上的馳騁當然是非常暢快的感覺，體驗自己能完全駕馭每一次的加速、轉向是非常重要的，固特異 EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 就是我近期使用到在提升車子操控性能方面非常優異的一款跑車性能輪胎，提供我高掌握的駕駛感受，又能提供很好的安全性，讓我追求速度過程中不僅能夠享受奔馳的快感，載家人出遊的開車過程也能更放心。」