▲ 慶 Audi Sport GmbH 40 週年！RS 6 Avant performance | RS 7 Sportback performance 在台 750 萬起上市

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40 載輝煌歷史





旅程始自 1983 年，前身為 quattro GmbH 的 Audi Sport GmhH 將於今年迎來成立 40 週年。Audi Sport GmhH 負責操刀打造 Audi Sport R/RS 高性能車系、運動賽事策略，以及Audi定製化服務與品牌精品。Audi Sport 領軍四環品牌征戰 Le Mans 利曼 24 小時耐久賽、DTM 德國房車大師賽、Formula E 及 DAKAR Rally 達卡拉力等各大賽事，拿下輝煌戰績；更宣布將於 2026 年首度加入 Formula 1 賽事殿堂。





Le Mans 利曼常勝軍：Audi 自1999 年加入至 2016，從使用 Audi R8 當家跑車到 Audi R18

e-tron quattro hybrid 油電混合科技，取得 13 次冠軍頭銜紀錄，多年賽事經驗也將許多創新科技應用於量產車研發上。





DTM 德國房車賽：參賽從 2004 年啟程，至今 DTM 賽事歷史上唯一連續三年赢得冠軍的汽車製造商，參賽截至 2020 年，奪得 12 座冠軍寶座。

Formula E 電動方程式賽車：Audi 從 2016/2017 賽季正式加入，以戰駒 Audi e-tron FE04 勇奪 2017/2018 賽季車隊總冠軍，歷經多年共征戰 84 場比賽持續精進純電科技技術，拿下兩次冠軍頭銜與站上無數次例行賽頒獎台。

DAKAR Rally 達卡拉力賽：自 2022 年開始 Audi 首次以 Audi RS Q e-tron 與其創新純電動力系統挑戰 DAKAR Rally 達卡拉力賽，即獲得 4 個賽段勝利及 14 次頒獎台佳績，至今持續為未來賽季做優化準備。

Audi Sport 團隊將多年來的賽道經驗和動力科技上投入量產車款研發，至今擁有經典五缸 RS 3 Sportback 性能鋼砲、運動轎跑 Audi RS 5 Coupé | Sportback 、性能旗艦休旅 Audi RS Q8 至性能純電轎跑 RS e-tron GT 等多元強悍產品陣容。2022 年 Audi Sport 整體全球市場表現亮眼，共交付 45,515 台至消費者手中，較 2021 年成長 15.6 % 。台灣市場不惶多讓，Audi Sport 車系不僅佔 2022 年台灣總銷售量的 11%，與全球市場相較，Audi Sport 車系在台灣總銷量的佔比為全球排名第 7。





純粹性能





「performance」意指性能更強悍、更快速，Audi RS 6 Avant performance 與 Audi RS 7 Sportback performance 皆搭載強勁 4.0 升V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可發揮最大馬力達 630hp(較上一代提升 30hp)、最大扭力達 850Nm(較上一代提升 50Nm)，從 0 到 100 公里/小時加速，僅需 3.4 秒，整體優於歷代表現；透過引擎室、車輛內部隔音裝置優化，帶來更精緻的聲浪體驗及輕量化效果，車重減輕達 8 公斤。同時雙車款標配進階跑車化懸吊系統及動態駕馭控制系統 (DRC) 與動態全輪轉向系統，極速最高可達 280 公里/小時(km/h)。另消費者可透過客製化選配將極速提升至 305 公里/小時(km/h)，搭配陶瓷前後煞車碟盤，達到更輕量化效果。





精準動態駕馭





動力配置搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎、換檔速度更快的八速 tiptronic 變速箱，以及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。新式中央差速器以 40：60 的比率分配動力至前後軸，如遇路面濕滑路面，將自動施加更多驅動扭力至具更好牽引力的輪軸上。其中最高可分配達 70% 動力至前軸，或最高 85% 動力至後軸。藉由更輕、更緊湊的中央差速器，優化整體駕駛動態，提供精準的過彎轉向反應。





performance 車型內皆有 Audi drive select 可程式車身動態系統讓駕駛可選擇偏好的駕駛特性，除標準模式：efficiency、comfort、auto、dynamic，更提供兩種可自定義的 RS 專屬 RS1 和 RS2 模式。另透過變速箱軟體優化，能使各駕駛模式之間感受更加獨立鮮明，切換至 dynamic 駕駛模式或 S 檔位時，透過控制單元的軟體更新，讓 S 模式負載更為緊密，進而提升加速反應，藉由機械科技及引擎軟體控制單元的提升，帶來整體更靈活的駕馭感受。





賽道 RS 基因





新一代 Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback performance 標配更具侵略運動氣息的「消光鈦灰套件」，車身外觀設計從前後保桿飾板、車頂架、車側窗框、車側後視鏡罩至側裙飾板，由消光鈦灰質材包覆，打造更具獨特辨識度的風格。針對偏好運動風格的消費者，亦提供「消光碳纖維外觀套件」供選配。於外觀車色提供多達 12 款以上車色選擇，包含金屬漆星夜藍以及消光朝露銀與消光星夜藍等 3 款全新車色。





Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback performance 搭載 HD matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組，不僅提供精準清晰的照明度，頭燈內更配有 RS 專屬獨有暗色飾條，搭配動態指示方向燈，給予更耀眼的視覺張力。視線移動至外觀細節，雙車款亦提供達7款鋁圈設計樣式，其中四款為全新22吋高性能輕量化鍛造鋁圈樣式，5輻Y型設計搭配四種顏色可供駕駛喜好搭配。





進入車艙前，雙車款室內細節皆注入RS 賽道元素，皆標配 RS performance 專屬四門 LED 迎賓燈、RS專屬 Valcona 真皮跑車座椅搭配蜂巢格紋及紅色或藍色縫線，創造出動感賽道氛圍。於滿足性能動感駕馭同時，Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback performance 擁有寬敞的車室空間，後座椅背傾倒後可分別擴充最大至 1,658 公升與 1,382 公升。如欲了解更多產品相關細節資訊，請洽詢 Audi Taiwan 官網或全台 Audi 授權展示中心。



