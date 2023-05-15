四款全新跨界電動即將來襲！Subaru即將擴大純電車款規模

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雖然以電動車的發展來說，Subaru顯得有些太慢了，現在這輛Solterra充其量也就是Toyota bZ4X的貼牌車而已，但現在他們公開了最新的電動車發展計畫，將會在2026年以前推出四款全新的純電動車型，這四款車都將會是跨界車款，並且在初期都於日本的工廠進行生產，他們目標是將在2028年開始，每年都可以生產40萬輛電動汽車，這將會透過在日本裝設第二條電動汽車生產線來達成，目前在大泉工廠的全新生產線將會在2027年開始投產，這條生產線每年將可以帶來20萬輛的純電車款，而在矢島的工廠也將在2026年開始每年生產20萬輛電動車款。
但是關於這四輛電動汽車的規格都還在保密狀態，不論是車型動力或者是價格部分，但相信在價格方面應該會有十足的競爭力，畢竟到了2026年，汽車市場當中將會有許多電動汽車出現，因此價格將會是消費者相當在意的環節，要搶下電動車市場的大餅除了原本就擁有的品牌優勢之外，價格更是一個不容忽視的關鍵，而消費者部分也即將從2025年開始得到更多油電混合動力的車款，包含了Crosstrek、Forester、Impreza以及Outback都將會有油電的選擇，甚至是WRX也都會得到電動化的資源，加上電動性能「STe」商標也已經註冊完畢，相信不久之後我們就可以看到更多Subaru電動化的產品，而究竟會有哪些純電跨界的出現也令人期待。