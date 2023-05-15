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四款全新跨界電動即將來襲！Subaru即將擴大純電車款規模

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Subaru品牌旗下現在只有Solterra一款純電汽車，當然這樣的規模對於未來肯定是不夠的，因此品牌方也制定了電動車的擴張計畫，預計將會在2026年以前推出四款全新的電動汽車，而且這些車全部都會以跨界車款的形式出現。

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Subaru Solterra是Toyota bZ4X的雙生車款，目前在Subaru品牌當中也只有這麼一輛純電動車。
Subaru Solterra是Toyota bZ4X的雙生車款，目前在Subaru品牌當中也只有這麼一輛純電動車。
雖然以電動車的發展來說，Subaru顯得有些太慢了，現在這輛Solterra充其量也就是Toyota bZ4X的貼牌車而已，但現在他們公開了最新的電動車發展計畫，將會在2026年以前推出四款全新的純電動車型，這四款車都將會是跨界車款，並且在初期都於日本的工廠進行生產，他們目標是將在2028年開始，每年都可以生產40萬輛電動汽車，這將會透過在日本裝設第二條電動汽車生產線來達成，目前在大泉工廠的全新生產線將會在2027年開始投產，這條生產線每年將可以帶來20萬輛的純電車款，而在矢島的工廠也將在2026年開始每年生產20萬輛電動車款。

但是關於這四輛電動汽車的規格都還在保密狀態，不論是車型動力或者是價格部分，但相信在價格方面應該會有十足的競爭力，畢竟到了2026年，汽車市場當中將會有許多電動汽車出現，因此價格將會是消費者相當在意的環節，要搶下電動車市場的大餅除了原本就擁有的品牌優勢之外，價格更是一個不容忽視的關鍵，而消費者部分也即將從2025年開始得到更多油電混合動力的車款，包含了Crosstrek、Forester、Impreza以及Outback都將會有油電的選擇，甚至是WRX也都會得到電動化的資源，加上電動性能「STe」商標也已經註冊完畢，相信不久之後我們就可以看到更多Subaru電動化的產品，而究竟會有哪些純電跨界的出現也令人期待。

Subaru電動化之後能否保有品牌一貫的全時四驅傳統將會是大家在意的焦點。
Subaru電動化之後能否保有品牌一貫的全時四驅傳統將會是大家在意的焦點。
「STe」商標的註冊代表著品牌的性能也即將走向電動化之路。
「STe」商標的註冊代表著品牌的性能也即將走向電動化之路。

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