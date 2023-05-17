這是一輛大鴨！Toyota Yaris Cross亞太規格發表

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全新的Yaris Cross車長4,310mm、寬1,770mm、高1,615mm、軸距2,620mm，基本上還是在中小型休旅車的範疇內，不過對比歐規、日規的Yaris Cross（4,180 x 1,765 x 1,560mm、軸距2,560mm）則是大了不少，當然跟現行國產的Yaris（4,145 x 1,730 x 1,500mm、軸距2,550mm）也相差許多，在車身尺碼放大的情況下將會帶來更好的空間表現，不過同時也失去的小車的便利靈活優勢，但顯然官方認為大一點比較符合亞太市場。
而在配備方面車內擁有7吋的數位儀表加上10.1吋的中央螢幕，無線充電板、腳踢感應尾門...等多款便利配備也都搭載其中，更有全景天窗讓車內的空間感受可以更好，主被動安全也相當全面，自動跟車、車道偏離警示、盲點偵測、前方碰撞預警、後方車流警示全數搭載，同時也有六具輔助氣囊確保車內乘客安全，對於中小型入門休旅來說，這樣的配備相當具有誠意，而且在動力系統部分也有油電的選擇。
目前依據當地市場的需求，在動力部分有著1.5升直列四缸自然進氣引擎以及1.5升油電系統兩種選擇，前者擁有105匹最大馬力以及14.1公斤米的峰值扭力，搭配上五速手排變速箱或者是CVT無段變速系統，將動力傳遞至前軸，而1.5升油電系統則僅有CVT變速箱可以選擇，電動馬達部分提供79匹/14.4公斤米的輸出，引擎則是提通90匹/12.4公斤米的動力，綜效輸出來到110匹，同樣僅有前驅的配置，而未來第三季台灣市場發表最新的Yaris Cross國產版很可能就是會依據此車型為基準，如果想要買一輛大鴨的車主可以稍微再等等。