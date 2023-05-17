睽違已久 Opel Astra重返國內，預賞會雙車型 規配搶先看，6/7正式發表
Opel總代理歐吉汽車於今日（5/17）舉辦Astra預賞活動，活動中先行展出Elegance都會版與GS Line潮流版兩種車型，除了看到Astra實車外，歐吉汽車也公布基本規配，而售價方面據了解會落在120～130萬元之間。
Carture 車勢文化
Astra採用和Mokka相似的設計語彙，豐富的線條筆觸，勾勒出鮮明且富運動的視覺效果，對於喜愛直來直往剛性的消費者來說，肯定會被Astra充滿力量的身形吸引。除豐富視覺效果Astra也提供4,374mmX1,860mmX1,441mm車身尺碼與軸距2,675mm設定。
從尺碼與市場來看Astra最直接的競爭對手就是Golf，而價格部分總代理也透露預計會落在120～130萬元，不過實際還是要待6/7發表上市才會正式公布。除預先舉辦賞車活動外，歐吉汽車也將在5/19於官網開放試駕預約與預訂，而前100名預訂者將抽出兩位幸運者獲得Opel與Adidas聯名鞋款。 活動中展出Elegance都會版與GS Line潮流版兩種車型，兩車型皆標配進階智慧安全駕駛輔助、雙10吋數位儀表、中控螢幕、雙區恆溫、電子手煞車、無線Apple Carplay/Android Auto。
至於兩車型差異，其中Elegance都會版在外觀方面配置Elegance風格套件與17吋輪圈，座艙則是採用皮革與編織的灰黑座椅，及灰黑內裝與米色頂篷。
而GS Line潮流版外觀則改配置GS運動風格套件，除在視覺營造更具運動氣息外，車頂、輪圈與銘牌等皆採黑化處理。配備部分則有Intellilux Pixel LED Light矩陣式頭燈、皮革編織黑座椅、環景影像輔助、空氣淨化系統、雙前座與方向盤加熱等配備。