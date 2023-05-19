特企／妮維雅2大系列防曬　聯手迎接夏日豔陽

面對即將到來的夏日豔陽，你的消暑清單是否已被水上活動填滿？面對毒辣陽光及潮溼氣候，不僅要高係數防曬及妝前隔離打底，更需注入保養級成分，防曬同時保養肌膚！全球熱銷防曬品牌妮維雅，2023年推出高續航力的全新三重防曬露PRO系列，包含控油、提亮、保濕三款保養級防曬，極效防水抗汗，以及完整防曬效果SPF50+ / PA+++ / cw378nm / ★★★，絕對是夏日活動好夥伴！此外，針對日常防曬，更有持續好評網友口碑狂推的三重防護輕透防曬凝乳，包含北海道玫瑰、黃金海藻、喜瑪拉雅岩鹽三款系列防曬品。輕透服貼，一次搞定日常保濕、妝前隔離以及有效防曬。今年夏天，妮維雅三重防曬系列，共6款產品，包辦夏日出遊及日常防護各種防曬需求！
妮維雅不僅是全球熱銷的德國專業防曬科研品牌，更具備德國百年科學護膚的形象，致力於肌膚科學研究，持續提供消費者最安全有效的全方位肌膚保養產品。2023年更重磅邀請到皮膚科醫師邱品齊擔任妮維雅防曬衛教推廣證言人，結合妮維雅科研與醫師長年的臨床經驗與防曬專業，希望能讓消費者安心，度過炎熱夏季紫外線的威脅。擁有20年皮膚治療臨床經驗的邱品齊醫師，分享最新防曬趨勢表示：「防曬品不僅要有完整的防曬係數標示，還建議添加適當的護膚成分，作為協同增強防曬品的整體保養效果，以期達到保養型防曬的複合目的。」
邱醫師進一步說明，妮維雅防曬系列除了擁有SPF50+/PA+++高防曬係數，還有臨界波長高達378nm的寬頻防禦，並具備有Boots star三顆星的平衡防曬特性，不僅能有效抵擋UVA及UVB，更加入控油、煥白與保濕等成分，讓防曬與護膚保養功能合而為一。
擁有德國百年護膚科學，致力於防曬科研的妮維雅，將耗時多年的獨家科研技術灌注全新三重防曬PRO系列，採用妮維雅獨家的三重防曬科技，擁有SPF50+/PA+++之外還有臨界波長381nm以及Boots star三顆星，能有效抵擋UVA及UVB；更添加LIC A**抗光氧化成分，強化肌膚防禦力，長時間對抗與預防光氧化、空氣髒汙、紫外線等等隱身都市中的老化傷害因子，預防曬黑、曬傷，以及因日曬產生的斑點、細紋及老化。此外，擁有防水抗汗功效，經防水測試，可緊密貼服肌膚，不易脫落，流汗後可直接補擦，超方便；專為亞洲肌膚設計，具有絲滑般清透質地，肌膚清爽水潤無負擔，與底妝不打架，除了呵護臉部肌膚，防曬同時達到保養肌膚效果。此外，一直以來對綠色環境不遺餘力的妮維雅，採用海洋友善的溫和配方，減少肌膚及環境負擔，無添加礦物油及PARABENS防腐劑，不易致粉刺配方，敏感肌適用。