阿翔錄影出意外「小小翔」慘遭重壓！痛苦拍地求饒畫面曝光
由綜藝大哥胡瓜所主持的節目《綜藝大集合》日前到台中太平，節目中除了瓜哥，阿翔人氣也是相當高，婆婆媽媽拉著他一起玩「投懷送抱」遊戲，婆媽賣力地來回跑，飛坐二人大腿，坐向兩人懷中的氣球，沒想到衝擊力道太大，最後竟連人帶椅坐垮了，還失手壓到阿翔的「小小翔」，讓阿翔痛到不停拍地求饒。
記者郭佩蓉/綜合報導
而遊戲「天下太平」是由兩女一男組隊，參賽者須越過高牆走過水路抵達太平之地，過程中可說是困難重重，挑戰隊伍不論是觀眾還是藝人，都玩得筋疲力竭，尤其是壓軸隊伍舒子晨、阿龐、宜芳，一開始份量十足阿龐居然「踩著」兩個女生的肩膀艱難的爬上高牆，讓大家直呼舒子晨、宜芳是女漢子，被阿龐踩還沒事，爬上高牆的阿龐為了幫助宜芳往上爬，宜芳不僅抓阿龐頭髮還被扯下褲子，讓阿龐氣到直喊「抓老人頭髮不講武德」，舒子晨也累到無法表情管理地說：「為什麼我不能跟學生一組！」辛苦的過程讓眾人笑到說不出話。
最後新民高中表演藝術科的同學帶來歌舞劇表演，結束後，學生們衝向胡瓜撒嬌地要求玩遊戲，胡瓜決定親自上陣與同學來玩遊戲「投懷送抱」，沒想到場外突然跑來一群婆婆媽媽，爭搶著要跟胡瓜玩遊戲，胡瓜卻以同學先到為由要婆婆媽媽先到一旁休息，怎料被阿翔吐槽說：「你現在是在打發媽媽嗎？」胡瓜不死心地詢問同學想要跟誰玩，沒想到同學誠實的表示想要跟馬丁及徐愷玩，胡瓜只好退出。除了瓜哥，婆婆媽媽也拉著阿翔一起玩遊戲，遊戲開始，可愛的媽媽賣力地來回跑，飛坐二人大腿，坐向兩人懷中的氣球，沒想到衝擊力道太大，最後竟將椅子連人的坐垮了，還失手壓到阿翔的「小小翔」，讓阿翔痛到不停拍地求饒，眾人看得心疼又止不住狂笑。