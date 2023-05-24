最硬派電動車即將現身，Caterham 7 EV原型車預計Goodwood亮相
Caterham已被VT Holdings收購，關於未來產品走向新執行長也表示推出車款會延續Caterham精神，去年Caterham則表示會因應電動推出Caterham 7EV與雙座電動跑車，而近日則有消息預計將在7月的Goodwood活動展出原型車。
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面對電動化趨勢強如硬漢的Caterham也不得不妥協，不過也別擔心因新執行長表示未來推出車款會延續Caterham精神，即便電動車也是如此。
而關於電動車之前則有表示會推出Caterham 7 EV與雙座電動跑車，然而為了延續品牌精神與特性，Caterham表示Caterham 7 EV必須將車重控制在1噸內，其中最佳理想狀態能控制在700公斤。然而除了重量Caterham 7 EV也需具備20-15-20表現，也就是說在滿電狀態下能在賽道上奔馳20分鐘，而休息充電需15分鐘就能充飽，接著再繼續奔馳20分鐘等。
近日關於Caterham 7 EV有消息指出，Caterham 7 EV將搭載50kWh電池模組，並且具有322hp最大馬力輸出，最重要的就是會在7月的Goodwood活動中展出原型車。