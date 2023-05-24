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梅雨季與霉對抗大作戰　這好物一按開啟24小時不間斷防護

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本報訊

從五月梅雨，再到悶熱潮濕的夏季，空氣彷彿隨時擰得出水來，濕濕黏黏得令人十分難受，而這種溫暖濕潤的環境，恰恰符合霉菌最喜愛的生長條件，於是，一場與霉菌對抗的大作戰就此展開。

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其實，不只衣物、包包容易發霉，浴室廁所也是讓人頭疼的霉菌培養皿，常常一個不注意，浴巾、洗手槽邊縫甚至浴室牆壁都會長出黑色霉點，讓人倍感煩躁。因此，每到春夏交接之際，浴室廁所如何防霉？就成了網路上討論的熱門議題。很多網友紛紛祭出各種法寶，有人提倡在洗澡後用冷水沖洗浴廁降低溫度以延緩細菌滋生，也有人推薦每天開電風扇加除濕機，讓浴廁保持乾燥通風，最近還有一款由專業醫師指名推薦的「防霉抗菌浴廁消臭劑」也深受網友好評討論，總之，防霉的戰線已經在不知不覺中從衣櫃、鞋櫃擴展來到了浴室、廁所。

浴廁環境潮濕又溫暖，非常容易滋生細菌、霉菌，最常見的有黑黴菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌等，而這些肉眼不易察覺的細菌卻對我們的健康有著很大的威脅，長期處在充滿細菌、霉菌的空間裡，不但容易誘發呼吸道過敏、氣喘、皮膚癢等健康問題，還有可能導致急性腸胃炎、腹瀉等。

「去味大師抗菌浴廁消臭劑─沐光皂香」專為台灣浴廁量身打造，萃取天然植物抗菌成份，不 但「抗菌」還能「防霉」、「消除異味」，只要按壓 5 秒，就可以有效抑制金黃色葡萄球菌、大腸 桿菌、黑麴菌（霉菌）、綠膿桿菌、腸道沙門氏菌、糞腸球菌、綠木黴、鮑氏不動桿菌、出芽短梗黴等 9 大菌種，抗菌力高達 99.9％，難怪連知名小兒科醫師都強力推薦！

坊間這類空氣芳香產品，最令人擔憂的就是使用的原物料是否安全、有沒有通過各項安心檢 驗，畢竟與全家人的健康息息相關，半點馬虎不得。謹慎選擇，像是去味大師抗菌浴廁消臭劑這類經過 SGS 嚴格檢測，無甲醛、塑化劑、定香劑、氯、苯等有害物質的安全商品，才能真正安心。「防霉先抗菌、安全認證有保障」，只要慎選安心產品、善用防霉好物，就算梅雨季來襲也能輕鬆應對，現在就來開啟 24 小時不間斷的防霉抗菌防護吧!

販售通路:寶雅、家樂福、大潤發等實體通路，及 MOMO、蝦皮等網路平台

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