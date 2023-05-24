諾羅病毒症狀、多久會好？百人吃完辦桌上吐下瀉：傳染力超強
「諾羅病毒」又現蹤了！彰化縣衛生局5月8日接獲民眾反映，表示在某家大型婚宴會館用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，通報人數共127人，其中65人就醫，10人驗出諾羅病毒；書田診所小兒科主治醫師蘇軏指出，諾羅病毒傳染力很強，散播病毒的能力仍可以持續長達兩週，大人與小孩都可能罹患，易引發群聚感染，有時候會誤以為是食物中毒。常見感染途徑包含食入被病毒污染的食物或水，摸到被病毒污染的物體再觸碰到自己的眼、口、鼻、眼睛黏膜，以及吸入患者的嘔吐物、排泄物產生的飛沫。
記者張志浩/綜合報導
蘇軏指出，若感染諾羅病毒，在經過12至72小時的潛伏期後便會出現症狀，多數在1至3天內便會好轉，常見症狀有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，也可能合併發燒、頭痛、肌肉酸痛等。諾羅病毒的確定診斷需要將患者的糞便送實驗室檢查，但諾羅病毒沒有特別的抗病毒藥物能使用，因此是否確診諾羅病毒對患者的治療方向影響不大。
臨床上，醫師會依照患者年齡、症狀、接觸史、理學檢查等做出判斷，但不一定會進行糞便檢驗，對疑似感染諾羅病毒者會給予症狀緩解藥物，不過由於嚴重的嘔吐及腹瀉會造成體液流失，因此在病程中要注意水分和電解質的補充，本身有慢性病或者是年紀較小的兒童要特別小心是否出現脫水的症狀，如尿量明顯減少、精神反應不佳、哭鬧時眼淚減少等，同時會特別衛教以避免交叉傳染。
蘇軏補充，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，要確實的用肥皂或洗手乳把手洗乾淨，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用，另外感染者也要避免處理餐點，以免病毒汙染食物進而傳染給其他人。