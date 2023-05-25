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想越野又不想換胎？BFGoodrich 百路馳 Trail-Terrain T / A 或許是折衷的好選擇！

▲ 想越野又不想換胎？BFGoodrich 百路馳 Trail-Terrain T / A 或許是折衷的好選擇！
▲ 想越野又不想換胎？BFGoodrich 百路馳 Trail-Terrain T / A 或許是折衷的好選擇！

2GameSome - 有車賞

雖然我們絕大部分人的生活環境都被都會所環繞，但台灣的天然特殊地形使得島內有不少所謂自然秘境、林道的地形值得探索，而這也逐漸成為人們想要添購有一定程度越野能力車款的理由。不過，畢竟有大多數人家中只允許有一輛車，倘若在如此情況下，駕駛探索山林又恰好是假日出遊的餘興節目，一款能在非鋪裝路面與一般道路上兩者兼容的輪胎也就能派上用場了。

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來自美國的 BFGoodrich百路馳輪胎，便於國內推出 Trail-Terrain T / A 通用型輕越野輪胎，號稱除了維持原有的輕度越野機能外，也能勝任 on-road 的日常工作，事實到底是否如此，便是本篇體驗的重點。

在行前說明會中，官方已經表明，Trail-Terrain T / A 於國內市場的產品投放目標，係聚焦在如 CR-V、RAV4 等熱銷休旅，連同歐美族系的 Hilux、Ranger、Defender、XC60 等都是射程範圍，明顯看出品牌想要透過這項產品來擴大銷售覆蓋率。至於尺寸方面，Trail-Terrain T / A 目前於國內供應 16、17、18 以及 20 吋四種規格，各自按照車型與需求不同也有細分規格。

仔細看了現場所展示的輪胎本體，不難發現 Trail-Terrain T / A 在胎塊的設計上仍舊維持越野需求所對應的不規則狀，而多條溝槽設計也是為了更好的排水性能而設計。不過讓我個人比較在意的是，廠方表示這款輪胎所設置的胎塊，相對於全地形 AT 胎而言較為柔軟，有助於行駛噪音的抑制，當然，這也會是個人著重體驗的重點之一。

官方讓我們試胎的目標車款皆為 Volvo XC60 T8 Recharge，以本車來說，算不上是專為越野而生的產品，但 T8 車系配有 4WD 四輪傳動架構，裝配 Trail-Terrain T / A 後的情況，或許正好符合受眾所需要的。

我們依循安排好的試駕路線前往宜蘭，首要體驗的重點在於國道五號高速公路的行路肅靜性，坦白說，在駕駛過程中我們還是能聽出些許胎噪，但相較於以往純粹為越野目的而產製的 AT 用胎而言，這種胎噪很明顯得到的抑制，那份噪音雖有，但絕不擾人；此外，較柔軟的胎塊設計也確實有助於 on-road 的行路質感，比起彈跳感強烈的 AT 胎，Trail-Terrain T / A 在一般道路上的表現算得上可圈可點。

接下來，便是非鋪裝路面的體驗，官方所安排的路線算不上過於困難，分別有碎石與溪流等情境，特別是碎石路段對於這款輪胎而言相當有餘裕，而設置在 60 這組較高的扁平數字，也讓本車能夠以較高速度的情況下行經時，過濾掉多餘不舒適的震動。而輪到溪流涉水區的體驗，碰巧近日國內正逢雨少的氣候型態，體驗路段的水深也比我們先前來過的時候還要淺，要通過路段簡直輕鬆寫意，但值得提及的是，Trail-Terrain T / A 的厚實胎壁面對溪流下溼滑無比的鵝卵石發揮了作用，從車內的油門踩踏可明顯感受出輪胎協助車輛穩妥地站穩路面，鮮少會有打滑的情事發生。

老實說，經過為期一天不到的淺嚐，要把 Trail-Terrain T / A 視為純粹的越野用胎是完全不正確的事，品牌也完全沒有要對於這款產品完成這項任務。Trail-Terrain T / A 出現的目的，在於為那些有預算先決、能夠兼顧日常與輕度戶外越野活動等行車情境的消費族群，以這角度來思考，Trail-Terrain T / A 一胎多用的優勢便會完整展露。

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