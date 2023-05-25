▲ 想越野又不想換胎？BFGoodrich 百路馳 Trail-Terrain T / A 或許是折衷的好選擇！

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在行前說明會中，官方已經表明，Trail-Terrain T / A 於國內市場的產品投放目標，係聚焦在如 CR-V、RAV4 等熱銷休旅，連同歐美族系的 Hilux、Ranger、Defender、XC60 等都是射程範圍，明顯看出品牌想要透過這項產品來擴大銷售覆蓋率。至於尺寸方面，Trail-Terrain T / A 目前於國內供應 16、17、18 以及 20 吋四種規格，各自按照車型與需求不同也有細分規格。
仔細看了現場所展示的輪胎本體，不難發現 Trail-Terrain T / A 在胎塊的設計上仍舊維持越野需求所對應的不規則狀，而多條溝槽設計也是為了更好的排水性能而設計。不過讓我個人比較在意的是，廠方表示這款輪胎所設置的胎塊，相對於全地形 AT 胎而言較為柔軟，有助於行駛噪音的抑制，當然，這也會是個人著重體驗的重點之一。
官方讓我們試胎的目標車款皆為 Volvo XC60 T8 Recharge，以本車來說，算不上是專為越野而生的產品，但 T8 車系配有 4WD 四輪傳動架構，裝配 Trail-Terrain T / A 後的情況，或許正好符合受眾所需要的。
我們依循安排好的試駕路線前往宜蘭，首要體驗的重點在於國道五號高速公路的行路肅靜性，坦白說，在駕駛過程中我們還是能聽出些許胎噪，但相較於以往純粹為越野目的而產製的 AT 用胎而言，這種胎噪很明顯得到的抑制，那份噪音雖有，但絕不擾人；此外，較柔軟的胎塊設計也確實有助於 on-road 的行路質感，比起彈跳感強烈的 AT 胎，Trail-Terrain T / A 在一般道路上的表現算得上可圈可點。
接下來，便是非鋪裝路面的體驗，官方所安排的路線算不上過於困難，分別有碎石與溪流等情境，特別是碎石路段對於這款輪胎而言相當有餘裕，而設置在 60 這組較高的扁平數字，也讓本車能夠以較高速度的情況下行經時，過濾掉多餘不舒適的震動。而輪到溪流涉水區的體驗，碰巧近日國內正逢雨少的氣候型態，體驗路段的水深也比我們先前來過的時候還要淺，要通過路段簡直輕鬆寫意，但值得提及的是，Trail-Terrain T / A 的厚實胎壁面對溪流下溼滑無比的鵝卵石發揮了作用，從車內的油門踩踏可明顯感受出輪胎協助車輛穩妥地站穩路面，鮮少會有打滑的情事發生。
老實說，經過為期一天不到的淺嚐，要把 Trail-Terrain T / A 視為純粹的越野用胎是完全不正確的事，品牌也完全沒有要對於這款產品完成這項任務。Trail-Terrain T / A 出現的目的，在於為那些有預算先決、能夠兼顧日常與輕度戶外越野活動等行車情境的消費族群，以這角度來思考，Trail-Terrain T / A 一胎多用的優勢便會完整展露。