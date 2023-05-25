放置養成RPG《茶的戀姬》上線！衝App store榜首 玩家嗨了：好香
愛派遊戲旗下、主打「最香放置養成RPG」的手遊《茶の戀姬》昨（24）日已在台、港、澳Google Play與 App store雙平台正式上線，昨日推出後就拿下App Store下載排行榜第一，今（25）日持續維持在前5，身材姣好且長相可愛的「茶靈」受到許多玩家喜愛，頂著日前事先預約預約突破10萬人的風潮，官方也釋出以台灣手搖飲為基礎的五大茶靈品類，展示其特色與獨有姿態；並同步公開入手方式、羈絆與友好度等私密情報。
記者張志浩/綜合報導
官方表示，《茶の戀姬》遊戲背景設定在這個萬物皆有「靈」的世界，每個被人類創造出來的物品都蘊含著某種精神意志；希望的意念足夠強大即可化作「妖靈」，若力量源自黑暗的欲望，便會墮落為「噬種」。
《茶の戀姬》主打「放置養成」，只要掛機就能輕鬆升級，每天只需少少時間，即可領取豐富資源和稀有道具，加入公會能參與跨服PVP；為融入台灣在地手搖飲特色，官方說明，遊戲中的茶靈都是出自於殿堂級繪師之手，並邀請本地化的CV老師配音，期盼玩家能化身奇幻茶飲店店長，在遊戲過程中邂逅不同茶靈，或透過招聘與其相遇，甚至還有限定期間的稀有茶靈，更是需要把握的特殊存在。
遊戲上線後，不少玩家也在各大論壇和社群分享心得，紛紛表示，「好香啊」、「我有大膽的想法」、「突然好想喝奶茶」、「真的是蠻香的，結合手搖飲莫名有吸引力」；不過也有其他玩家認為「日服現在也差不多快GG了，沒什麼新角色，活動千篇一律」、「有點油的遊戲，目前觀望中」、「玩過日服其實有點失望，希望台版結合在地特色能重新經營起來。」