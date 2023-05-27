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曾博恩《破蛋者》「10萬元盤子席買家」出現了！超猛身分曝光

▲曾博恩個人專場《破蛋者》於今（27）日在台北小巨蛋舉行，其中有一位盤子買家花了10萬元買票，她的身分也曝光了。（圖／記者陳明中攝）
▲曾博恩個人專場《破蛋者》於今（27）日在台北小巨蛋舉行，其中有一位盤子買家花了10萬元買票，她的身分也曝光了。（圖／記者陳明中攝）

記者郭佩蓉/台北報導

曾博恩單口喜劇世界巡演《破蛋者 BALLBREAKER》今（27）日於台北小巨蛋舉行，而在售票席裡有4張要價10萬元的「盤子席」全部售完，其中一位盤子名叫艾莉兒（小艾），她現身活動現場受訪時透露會花10萬元買票的原因：「理由蠻簡單的，就是我想體驗一下被叫盤子的感覺。」引起現場驚呼連連，而她的超狂身分也隨之曝光了。

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▲曾博恩舉辦世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》。（圖／寬宏藝術提供）
▲曾博恩舉辦世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》。（圖／寬宏藝術提供）
小艾說，當時得知博恩有擴大演出後，沒有第一時間去搶票，過了一陣子才去看，發現6000多塊的VIP區票都賣完了，剛好看到「盤子區」剩下一個名額，「就覺得，喔！這位置好像是我的欸，就想說體驗看看花10萬塊，有錢人的生活。」也因為盤子席的除了位置是電動按摩椅，全程能無線充電，還有司機接送，讓她大讚：「從我到停車場，我原本很慌張，因為我遲到了，以為沒人接待我，但他們從頭到尾都溝通協調地非常好，目前體驗都很好、很新鮮！」

▲小艾花了10萬元買博恩個人專場《破蛋者》的「盤子席」。（圖／記者陳明中攝）
▲小艾花了10萬元買博恩個人專場《破蛋者》的「盤子席」。（圖／記者陳明中攝）
小艾強調自己只是個普通人，這是第一次花10萬元買票，「從來沒有買這麼貴的票，BLACKPINK都沒看這麼貴的，就有點像是解鎖人生的體驗，每個人的人生體驗都不一樣，我就想說花10萬來體驗人生成就」，不過花了十萬元，是否期待能與博恩有什麼互動，她也表示只想拍照，「拍拍照就挺開心的，沒什麼需求，挺低的，就想說體驗看看10萬塊可以幹嘛」。

▲▼曾博恩個人專場《破蛋者》10萬元盤子席。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲▼曾博恩個人專場《破蛋者》10萬元盤子席。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲▼曾博恩個人專場《破蛋者》10萬元盤子席。（圖／記者郭佩蓉攝）
 
事實上，小艾本身職業是活動主持人，大約20幾歲，問到年薪，她不願明說，不過表示10萬元一個月可以賺回來，換算下來年薪也有破百萬，對朋友也相當大方，透露下次若還有盤子席還是會買，還會帶朋友一起來：「不會自己來，想要來體驗這樣的感覺，讓他們覺得，喔！原來我也是值得被這樣對待，原來我夠好，不是說有錢人才能這樣，每個人都可以這樣被對待。」

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