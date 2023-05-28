美國晶片難以取代？封殺美光後　彭博：中國找不到下一目標

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瑞士聯合私人銀行主管凌煒森指出，「中國必須在向美國釋出訊息和損害本土企業之間取得平衡。中國擁有相當能力的本土存儲晶片製造商，可以取代美國美光的供應，但在晶片設計、邏輯晶片製造和半導體生產設備等其他領域，中國不可能在不傷害自己的情況下對美國下達禁令。」
報導已視為電子產品「大腦」的邏輯晶片為例，指出這是中國最難以禁止美國元件的領域之一。該部分包括中央處理器（CPU）以及負責繪圖運算與優化人工智慧運算的圖形處理器（GPU）。根據高盛集團報告，美國在邏輯晶片領域的市佔率超過60%。
彭博資訊分析師羅伯特‧李（Robert Lea）指出，包括英特爾處理器以及高通手機處理器等主流元件，是個人電腦和智慧型手機不可或缺的組成部分。鑑於缺乏可行的在地替代品，目前中國不太可能會禁止。」羅伯特‧李後續表示，雖然華為以及其其他公司已經開發自己的處理器，「但不確定是否向美國產品一樣先進，也不確定產量是否足夠。」
CPU製造大廠英特爾27%營收來自中國與香港，而GPU製造商高通和輝達在中國的市佔率分別是64%和21%。美國去年禁止輝達向中國出口高端產品，但仍該公司仍向中國銷售低端晶片。
羅伯特‧李表示，即使是低端晶片，也難以被取代。凌煒森也指出，對於高通來說，「中國沒有本土國產能力，仍必須依賴台灣聯發科」。
報導還提到，美國新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence Design Systems）也對中國構成取代上的挑戰，這兩間企業為晶片製造商提供軟體設計服務。彭博彙編數據顯示，儘管這些公司的營收不直接來自中國，但他們的客戶包括英特爾、超微等營收有一大部份來自中國的公司。