賽車確定納入2028年洛杉磯奧運　台灣如何急起直追？

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大鵬灣國家風景區管理處長許主龍處長提到，目前產業需要更多賽事進來，進而增加觀賞人口，先從法規鬆綁開始，如目前已與經濟部訂定公文條約，未來國外選手來到大鵬灣賽車場比賽時，不需要經營者再繳交高額保證金，透過公文合法化，降低經營者營運壓力，更可以大幅提昇國外優秀選手來到臺灣，甚至已開始布局，將國際賽的練習暖身場定在大鵬灣，更加提高臺灣及大鵬灣賽車之能見度。
資深賽車手季方泉分享，其實賽車產業有很多層面，臺灣自1993至2023整體賽車運動呈現停滯，觀賞賽事人口降低，喜歡賽車運動人口很多，但實際投入到產業中的民眾、政府、企業卻不成正比，因此還有很多努力空間。
著名F1車評許俊麒更是透過20年寫專欄及辦賽、當車評經驗分享，提出臺灣賽車運動停滯不前最大原因是如何跟觀眾溝通？如何讓社會大眾了解區別賽車與飆車之不同？如何讓大家更了解賽車是一項運動，進而可以帶動更多觀賞人口，再帶動整個產業。
許俊麒也舉例Netflix著名網路串流平台於2019年拍攝以車手為主題的影集「Formula 1：飆速求生」，透過以車手為主角，來介紹賽車運動，進而帶動F1賽車實際入場觀賞人數顯著成長，近4年每年有10%人數成長，影集溝通影響力極大。
最後，作為學術代表之臺灣師大體育與運動科學系王傑賢教授指出，未來臺灣發展賽車運動產業，亦須透過相關基礎調查，來提供相關單位做為未來政策體訂之發展，包括需要從賽車手基礎資料建立、賽車場地盤點、了解臺灣賽車賽事、賽車迷觀眾之建議與開發四大面向，作為後續研究，有更好的基礎研究，更可以提供政府做為未來相關政策擬定之重要參考。
在最後綜合論壇討論階段，現場除大專相關院校師生外，吸引業界包括新加坡企業經理人、東港民宿業者、或是臺灣學生方程式賽車協會、高中生，踴躍發問與出分享建議，代表關心臺灣賽車產業的民眾、業者其實很多，且賽車運動已確定納入2028年洛杉磯奧運會之正式項目，換言之，現在正是我國發展賽車運動的絕佳時機，但環境、政府與經濟層面該如何推動，更是今天舉辦論壇之意義。